«الرابطة» تطلع على تحضيرات نهائي الكأس



أبوظبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين على مستجدات التحضيرات لنهائي كأس الرابطة لموسم 2021-2022، الذي يجمع فريقي العين وشباب الأهلي، الأربعاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد».

جاء ذلك في اجتماع المجلس الدوري الذي انعقد صباح أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات النهائية للحدث المرتقب، وأكد المجلس ضرورة بذل الجهود لإخراج الحدث في الصورة اللائقة، والتي تعكس قيمة المباراة، فنياً وجماهيرياً، والتي يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها الرابطة على هامش النهائي، بهدف توفير مزيد من الجذب الجماهيري.

كما اطلع المجلس على تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام. والمشاريع القائمة والمستقبلية.