

رضا سليم (دبي)



يشهد «دوري أدنوك للمحترفين» 3 مباريات قوية في ختام «الجولة 21» تأجلت إلى غد «السبت»، بسبب مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا، وتنتظر الجماهير «لقاء السهرة» بين العين وشباب الأهلي باستاد هزاع بن زايد، وتأتي أهمية المواجهة، لأن «الزعيم» يتربع على الصدارة برصيد 49 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدة «الوصيف»، بينما يأتي «الفرسان» في المركز الخامس وله 30 نقطة، ويبتعد كثيراً عن الشارقة الرابع «39 نقطة»، كما تكمن المباراة في أن فوز «الفرسان» يجمّد الفارق بين «البنفسج» و«أصحاب السعادة» بينما فوز «الزعيم» يوسع الفارق إلى 7 نقاط مجدداً، قبل 5 جولات من خط النهاية، لتقرب العين من الدرع كثيراً.

ويستضيف الشارقة منافسه العروبة على استاد الشارقة، بشعار الحسابات المختلفة، لأن صاحب الأرض يطمح إلى الفوز، والوصول إلى المركز الثالث، خاصة أن الفارق بينه وبين الجزيرة نقطتان فقط، فيما يطمح العروبة إلى الفوز الثاني هذا الموسم، والتحرك في اتجاه الهروب من القاع.

والمواجهة الثالثة تجمع بين بني ياس مع الجزيرة في ملعب «السماوي» حيث يبحث المستضيف عن «العلامة الكاملة»، من أجل القفز من المركز السابع، وفض الشراكة مع عجمان برصيد 28 نقطة، ويسبقه الوصل بفارق نقطة واحدة، بينما «فخر أبوظبي» يبحث عن الاستمرار في مطاردة الوحدة على «الوصافة»، خاصة أنه يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، والفوز يقلص الفارق إلى نقطة.

وترفع الفرق الستة شعار الفوز بحثاً عن تقديم «هدية» لجماهيرها في عيد الفطر المبارك، إلا أن «العيدية الكبيرة» في «القمة الجماهيرية» بين العين وشباب الأهلي.