بطل كأس دبي العالمي إلى التقاعد

محمد حسن (دبي)

أعلن فريق جودلفين إحالة الجواد «ميستك جايد» الفائز بلقب النسخة 25 لكأس دبي العالمي للفئة الأولى في 2021 برعاية طيران الإمارات، إلى التقاعد ليقف فحلاً في جونابل فارم، اعتباراً من موسم الإنتاج للعام 2023.

ويعتبر ابن «جوستزابر» المنتج محلياً أول حصان لجودلفين مقيم في الولايات المتحدة يحقق الفوز بكأس دبي العالمي، حيث اندفع للفوز بفارق يقارب الأربعة أطوال عن البطل الياباني «شوا ويزارد» في سباق تميز بالإثارة والقوة.

وحصل «ميستك جايد» بفضل العروض الرائعة التي قدمها، على تقدير كبير في حفل جوائز إكليبس 2021، حيث كان ضمن المتأهلين للتصفيات النهائية في فئة الذكور الأكبر سناً على الأرضية الرملية بجانب فحل جودلفين «ماكسفيلد» الفائز بسباق كلارك ستيكس للفئة الأولى، وأيضاً بطل بريدرز كب كلاسيك «نيكس جو».

ويعتبر الجواد المعتزل «ميستك جايد» أفضل أبناء «جوستزابر» بطل العالم في عام 2004 من حيث المكاسب المادية، برصيد تجاوز 7.5 مليون دولار أميركي. ووالدته هي الفرس المميزة «ميوزك نوت» ابنة «أيه بي اندي»، التي حققت 5 انتصارات بسباقات الفئة الأولى لجودلفين وهي حفيدة بطلة المهرات في الولايات المتحدة «إتش إن ذي اير».

وقال المدرب مايكل ستيدام: «الخيول من شاكلة ميستك جايد لا تتكرر كثيراً، والفوز بكأس دبي العالمي لجودلفين ربما كان لحظة خاصة بالنسبة لي ولفريقي وستظل عالقة أبداً بالذاكرة، وأنا واثق من أن الفصل القادم في حياته سيكون مثيراً بنفس القدر».