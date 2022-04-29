75 % نجاح الأندية السعودية في البطولة الآسيوية

منير رحومة (دبي)



فرضت الأندية السعودية سيطرتها على دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال آسيا «منطقة الغرب»، بحجز ثلاث بطاقات إلى دور الـ 16، لتكون بذلك الأكثر ظهوراً في الدور المقبل، بفضل نجاح الهلال والشباب والفيصلي في تصدر مجموعاتها، مقابل فشل فريق واحد في التأهل وهو التعاون، لتصل بذلك نسبة نجاح سفراء الكرة السعودية بالبطولة القارية إلى 75% .

ولفتت أندية السعودية الأنظار بالأرقام الإيجابية، حيث جمع الشباب أعلى رصيد من النقاط على مستوى غرب القارة وصل إلى 16 نقطة، كما حصد بعد 6 مباريات لقب الأقوى هجومياً «18 هدفاً»، والأقوى دفاعاً بهدف وحيد في مرماه و5 مرات نظافة شباك «كلين شيت».

وتملك الأندية السعودية 6 ألقاب من البطولة الآسيوية، أربعة منها بالنظام الجديد مناصفة بين الهلال والاتحاد بلقبين لكل منهما، ولقبين لـ «الأزرق» بالنظام القديم، وتأتي الأندية القطرية في المرتبة الثانية، من حيث النجاح في دور المجموعات بنسبة 50%، حيث تأهل الدحيل والريان من بين 4 فرق، بينما فشل السد والغرافة في مواصلة المشوار.

أما سفراء الكرة الإماراتية، والذين كانوا ممثلين بـ «الثلاثي» الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي، لم يتأهل إلا «الفرسان»، في مشاركة محتشمة تؤدي إلى تقليص مقعد مباشر لأنديتنا في دوري الأبطال خلال النسخة المقبلة.

ويمثل الأندية الإيرانية فريق فولاد خوزستان والأوزبكية ممثلة في ناساف ، بينما غادر سفراء الكرة العراقية وطاجيكستان وتركمانستان والهند الأردن من الدور الأول.

وبالنسبة لسباق شرق آسيا في دوري الأبطال، تختتم مباريات الدور الأول غداً ، ليكتمل بذلك برنامج الدور الـ 16، علماً وأن مبارياته تقام بنظام الخروج من مباراة واحدة بين 3 و4 فبراير 2023، وبنظام التجمع في مكان واحد، على أن يلتقي المتأهلون يوم 7 فبراير في ربع النهائي ويوم 10 من الشهر نفسه في نصف النهائي.

المركز الأول



الشباب «16 نقطة»

الدحيل «15 نقطة»

الهلال «13 نقطة»

فولاد خوزستان «12 نقطة»

الفيصلي «9 نقاط»

المركز الثاني

الريان «13 نقطة»

شباب الأهلي «10 نقاط»

ناساف كارشي «9 نقاط»

برنامج دور الـ 16

الهلال - شباب الأهلي

الشباب - ناساف

الفيصلي - فولاد خوزستان

الدحيل - الريان

أرقام

المباريات: 105

الأهداف: 310

ضربات الجزاء: 24

التسديدات: 2528

التسديد على المرمى: 857

التمريرات: 92912

المخالفات: 2412

الركنيات: 957

الإنذارات: 347

البطاقات الحمراء: 16

ترتيب الهدافين



أدميلسون جونيور «الدحيل»: 8

بيرجسون داسيلفا «جوهور دارول»: 6

فريدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»: 5

كارلوس جونيور «الشاب»: 5 أهداف

هوسيه كارفاليو «دايجو»: 5

أقوى الهجوم

الشباب: 18

الدحيل: 17

كاوازاكي فرونتال : 16

أوراوا ريد دايموند: 15

شباب الأهلي: 14