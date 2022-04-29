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الرياضي
بني ياس والجزيرة.. «فارق أعصاب»!
بني ياس والجزيرة.. «فارق أعصاب»!
29 ابريل 2022 14:36

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل الجزيرة ضيفاً على بني ياس غداً «السبت»، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويأتي قبل عيد الفطر المبارك، وبالتالي أي منهما يقدم «العيدية» إلى جماهيره بـ «الفوز الغالي».
يبدو موقف الفريقين مختلفاً، حيث إن الجزيرة قادم من «خروج آسيوي»، وأداء غير مقنع لجماهيره، ويريد التعويض من خلال الحفاظ على «الأمل الأخير» في المنافسة على اللقب، حيث إن التعادل أو الخسارة يعني ابتعاده كثيراً وتوسيع فارق النقاط مع العين المتصدر لأكثر من 8 نقاط.
ورغم صعوبة اللحاق بـ «الزعيم» في الصدارة، إلا أن كايزر مدرب الجزيرة ولاعبيه يريدون الحفاظ على الحظوظ، ومصالحة الجماهير الغاضبة من الأداء الآسيوي، بعدما تذيل الفريق مجموعته في البطولة، ولم يحصد إلا 3 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها في «المجمعة» التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.
وربما يعاني لاعبو «فخر أبوظبي» من ضغط المباريات، حيث خاض الفريق 6 مباريات في ثلاثة أسابيع فقط، الأمر الذي أجبر الهولندي مارسيل كايزر على إراحة مجموعة من اللاعبين خلال المباراة الختامية أمام الشباب السعودي.
على الجهة الأخرى، لا يمتلك بني ياس شيئاً يبكي عليه، ويدخل اللقاء بأعصاب هادئة لوجوده في وسط جدول الترتيب، والفريق بعيد عن «أهل القمة»، وفي الوقت نفسه ليس ضمن «منطقة الخطر» ولا يخشى تهديدات «فرق الهبوط»، لذلك فإن المباراة بالنسبة له مجرد «استعراض قوي» بأعصاب باردة، عكس الجزيرة الذي يريد الفوز.
ويعول الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس كثيراً على فترة الإعداد التي خاضها الفريق خلال توقف الدوري، في عودة قوية، حيث خاض «السماوي» عدداً من المباريات الودية أبرزها لقاء الاتفاق السعودي، وهو ما يجعل الفريق جاهزاً بدرجة كبيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
بني ياس
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