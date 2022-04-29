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عجمان يخسر «ودية» النصر
عجمان يخسر «ودية» النصر
29 ابريل 2022 14:31

 
رضا سليم (دبي)


خسر عجمان أمام النصر بهدف في المباراة الودية التي أقيمت باستاد آل مكتوم، ضمن استعدادات الفريقين لعودة «دوري أدنوك للمحترفين» وسجل الهدف ريان مينديز.
وحرص المدربان على اللعب بالأساسيين في الشوط الأول، وأهدر المغربي وليد أزارو مهاجم «البرتقالي» ضربة جزاء، وفي الشوط الثاني، لجأ المدربان إلى إجراء تغييرات شاملة والدفع بـ «الصف الثاني».
ويواجه «البركان» منتخب ميانمار تحت 23 سنة ودياً باستاد راشد بن سعيد، ويقوم جوران مدرب الفريق بالدفع بلاعبي الصف الثاني، فيما يتدرب بالعناصر الذين خاضوا مباراة «العميد» تدريبات خفيفة.
ومنح الجهاز الفني لـ «البرتقالي» لاعبيه إجازة لمدة يومين، على أن يعود الفريق إلى التدريبات ثاني أيام العيد استعداداً لمواجهة الجزيرة في «الجولة 22» للدوري يوم الجمعة المقبل.
وأكد محمد حسين مدير الفريق أن اللعب مباراتين وديتين متتاليتين هدفه تجهيز جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو الصف الثاني، خاصة أن الدوري مع عودته ستكون مبارياته متتالية، من دون توقف حتى نهاية الموسم، والفريق بحاجة إلى جاهزية جميع اللاعبين تحسباً لإيقاف أو إصابة أي لاعب، وهو ما يعمل عليه المدرب حالياً.
وأضاف أن الاستفادة كبيرة في مباراة النصر الودية، ونأمل أن يقدم فريقنا المردود الجيد في المباريات المتبقية من الدوري، خاصة أن البداية كانت جيدة بالعروض والمستوى الفني المتميز، ونسعى لأن يكون لنا موقع جيد في جدول الترتيب.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
النصر
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