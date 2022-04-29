صلاح «لاعب العام» في إنجلترا



لندن (رويترز)

فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته.

وحصل صلاح الفائز بالجائزة في 2018، على 48 % من الأصوات متقدماً على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وستهام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح «29 عاماً» 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة، في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورجن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري، وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو المقبل.