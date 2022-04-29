الشارقة والعروبة.. «التوقيت الصعب»!



علي معالي (دبي)



تحظى مباراة الشارقة مع العروبة غداً «السبت» بأهمية قصوى للفريقين، حيث تأتي في «توقيت صعب» لكل منهما، يبحث «الملك» عن استعادة الثقة مجدداً، بعد «هزة» المشاركة في دوري أبطال آسيا، بسبب الفشل في تجاوز «دور المجموعات»، أو فقدان جهود عدد من أهم اللاعبين حتى نهاية الموسم.

وفي الوقت نفسه، تعتبر المباراة بمثابة «طوق نجاة» بالنسبة للعروبة الذي يحتل المركز قبل الأخير في الترتيب العام للبطولة برصيد 10 نقاط، متقدماً على صقور الإمارات بفارق بنقطة واحدة فقط، ومتأخراً عن الظفرة صاحب «المركز 12» بـ 8 نقاط، وبالتالي فإن المباراة تحمل «التحدي الكبير» لأبناء العروبة.

يغيب عن «الملك» عنه أبرز لاعبيه، وهو الحارس المتألق عادل الحوسني بعد الإصابة التي لحقت به في دوري الأبطال، وتحرم الفريق من جهوده حتى نهاية الموسم، ويحتل الفريق المركز الرابع وله 39 نقطة، وما زال يبحث عن كيفية الدخول في «المثلث الذهبي» للبطولة حيث يسبقه الجزيرة بنقطتين.

وتعد المواجهة هي الثانية بين الفريقين في «المحترفين»، انتهت الأولى بالتعادل 2-2، حقق الشارقة الفوز في آخر 5 مباريات له على أرضه بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي أطول سلسلة انتصارات بيتية له في «المحترفين».



