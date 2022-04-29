السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«كأس الرابطة» يحتفل بـ«العيد»
«كأس الرابطة» يحتفل بـ«العيد»
29 ابريل 2022 12:24

 
أبوظبي (الاتحاد)


انطلقت أمس الخميس فعاليات منطقة المشجعين «الفان زون»، بالمنطقة المحيطة باستاد محمد بن زايد، بنادي الجزيرة في أبوظبي، وتنظمها رابطة المحترفين على هامش نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع بين العين وشباب الأهلي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد».
وتهدف الفعاليات إلى تحويل النهائي إلى مناسبة شاملة تجمع المشجعين، ومختلف فئات المجتمع، حيث تمتد فعاليات منطقة المشجعين يومياً خلال رمضان، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية صباحاً، وفي أيام العيد من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ويوم المباراة من الساعة 4:30 مساءً حتى 11 مساءً ، حيث ارتأت الرابطة أن تقام هذه المنطقة طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، لتكون مبادرة مجتمعية هادفة، تجمع أفراد الأسرة في جو ترفيهي مناسب لكل الأعمار.
وتشمل فعاليات منطقة الجماهير ألعاباً ترفيهية وعروضاً فنية، إلى جانب توفير مطاعم متنقلة في الموقع، وإقامة مسابقات وتخصيص جوائز قيمة لها، علماً بأن منطقة المشجعين ستفتح أبوابها أمام الجميع طوال هذه الأيام مجاناً.
وشهد اليوم الأول للفعاليات إقامة عرض التنورة، وعرض المهرجين والبالونات والساحر للأطفال، إلى جانب مسابقات وألعاب وجوائز، وفقرة الحكواتي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عرض أكروبات السيرك وسينما الأطفال، وغيرها من الفعاليات.
وتشهد الأيام المقبلة فعاليات أخرى مثل عرض النار، كرنفالات مصغرة خلال يوم المباراة النهائية، على أن تمتد الفعاليات بعد ذلك طوال عطلة عبد الفطر المبارك.

كأس رابطة المحترفين
العين
شباب الأهلي
استاد محمد بن زايد
نادي الجزيرة
أبوظبي
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©