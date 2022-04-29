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«عجمان الرياضية» تحتفل بفرق عمل «النسخة الثانية»
«عجمان الرياضية» تحتفل بفرق عمل «النسخة الثانية»
29 ابريل 2022 12:21

 
عجمان (الاتحاد)


احتفلت اللجنة المنظمة للدورة الرياضية للدوائر والمؤسسات الحكومية «عجمان 2022» برؤساء وأعضاء ومتطوعي لجان البطولة، وأقيمت الاحتفالية الأنيقة في مركز الشباب بعجمان، وتقدم الحضور أحمد الرئيسي المشرف العام على البطولة، وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة اللذين حرصا على تقديم خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل أعضاء ومتطوعي البطولة الذين قدموا عملاً ناجحاً ومتميزاً بشهادة الجميع من خلال ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها اللجنة المنظمة والحضور الجماهيري الغفير لمسابقات الدورة.
وكانت فعاليات الدورة اختتمت الأربعاء الماضي، وذلك بعد انتهاء فعاليات تحدي اللياقة البدنية الخاص بالسيدات، والذي حظي بإقبال كبير بلغ أكثر من 300 مشاركة طوال فترة شهر رمضان المبارك.
واشتملت الدورة الرياضية التي تقام بتنظيم دائرة الموارد البشرية وبالتعاون مع مركز كواترو الرياضي على 5 ألعاب هي البادل تنس، وتُوج بلقبها فريق دائرة التنمية السياحية بقيادة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والكرة الطائرة، وأحوز بلقبها فريق الدفاع المدني وبطولة كرة القدم وظفر بها دائرة البلدية والتخطيط للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب بطولتي الرماية التي أقيمت في مصفوت وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات الذي أقيم في مركز الشباب بعجمان.
وأعرب احمد الرئيسي عن سعادته بما قدمته اللجنة المنظمة من جهود وعمل متميز، قبل وأثناء البطولة وأثنى على جهود كل الذين بذلوا واجتهدوا على مدى شهرين من التحضيرات والتجهيزات، بينما أكد عبد العزيز عبد الله مدير البطولة أن النجاح الذي تحقق يحسب لكل الدوائر والمؤسسات الحكومية التي شاركت في الدورة الرياضية وأيضا للأعضاء والمتطوعين الذين شاركوا في التنظيم واثبتوا كفاءة عالية في العمل الجماعي، وأوضح أن البطولة كانت ميلاد وجوه جديدة في العمل التنظيمي والإشرافي والإعلامي والتطوعي، وأشاد بالشركات الراعية للبطولة التي قدمت جهداً مقدراً، ولعبت دوراً كبيراً في نجاح البطولة.
وشمل التكريم جميع اللجان وفي مقدمتها لجنة كرة القدم برئاسة سالم خلفان ولجنة الكرة الطائرة برئاسة محمد صادق ولجنة البادل تنس برئاسة سعود بن هندي ولجنة اللياقة البدنية برئاسة أمينة علي ولجنة الرماية التي استضافتها مصفوت برئاسة ناصر بن ضحى، كما تم تكريم اللجنة الإعلامية برئاسة عبد الرحمن عيسى، واللجنة اللوجستية برئاسة أحمد حسن السيد.

عجمان
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