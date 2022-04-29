الرمادي «المقصلة 8» في 210 أيام



رضا سليم (دبي)



يشهد «دوري أدنوك للمحترفين» في أمتاره الأخيرة فاصلاً جديداً، من الإقالات على مستوى المدربين، بعدما انضم المصري أيمن الرمادي مدرب فريق الإمارات إلى «قائمة المقالين» من أنديتهم، ليرحل بـ «التراضي»، وتولى بدر طبيب المهمة بدلاً منه، وهو الثامن في 15 جولة، وعلى مدار 210 أيام، وبالتحديد على مدار 7 أشهر، بداية من إقامة السوري محمد قويض مدرب الظفرة، بعد الجولة السادسة في الأول من أكتوبر الماضي، ورغم أن 6 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، مرت من دون إقالات، رغم سوء نتائج عدد من الفرق، إلا أن الإدارات منحت الأجهزة الفنية الفرصة الكاملة قبل التغيير.

شملت القائمة السوري محمد قويض مدرب الظفرة بنهاية «الجولة 6»، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، والهولندي تين كات مدرب الوحدة بنهاية «الجولة 7»، والمغربي طارق السكتيوي مدرب الإمارات، والبرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان «الجولة 11»، الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر «الجولة 14»، وصولاً إلى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة بعد «الجولة 17»، وأخيراً أيمن الرمادي بعد «الجولة 21».

شهد الدوري وجود عدد من «المدربين المؤقتين»، أمثال عبدالمجيد النمر الذي أشرف على خورفكان في الجولتين 12 و13 بعد إقالة البرازيلي كايو زاناردي، وقبل إعلان التعاقد مع المدرب الحالي الأرجنتيني كالديرون.

وحافظت 8 أندية على مدربيها في مقدمتها العروبة الذي حافظ على مدربه فتحي العبيدي، رغم أن الفريق يعاني في مراكز «القاع» ومهدد بالهبوط، إلا أن استمرار العبيدي نابع من قناعة الإدارة بالعروض التي يقدمها الفريق، رغم سوء النتائج، وأيضاً مهدي علي مع شباب الأهلي، والصربي جوران مع عجمان، ومارسيل كايزر مع الجزيرة، وسيرجي ريبروف في العين، وخورخي دا سلفا مع اتحاد كلباء، ودانييل إيسايلا مع بني ياس، وأودير هيلمان مع الوصل.

شملت مقصلة المدربين الثمانية 6 أندية، هي الظفرة والإمارات، وكلاهما أجرى تغييرين وتولى المدرب الثالث، ثم تغيير مدرب واحد في الشارقة والوحدة وخورفكان والنصر.

المدربون المستمرون



فتحي العبيدي «العروبة»

مهدي علي «شباب الأهلي»

جوران «عجمان»

مارسيل كايزر «الجزيرة»

سيرجي ريبروف «العين»

خورخي دا سيلفا «اتحاد كلباء»

دانييل إيسايلا «بني ياس»

أودير هيلمان «الوصل»

الإقالات



محمد قويض «الظفرة» الجولة 6

عبدالعزيز العنبري «الشارقة» الجولة 7

تين كات «الوحدة» الجولة 7

طارق السكتيوي «الإمارات» الجولة 11

كايو زاناردي «خورفكان» الجولة 11

رامون دياز «النصر» الجولة 14

روجيرو ميكالي «الظفرة» الجولة 17

أيمن الرمادي «الإمارات» الجولة 21

