«السيتي» يطلق مسابقة «رحلة من العمر»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد شهر رمضان المبارك تفاعلاً واسعاً لمانشستر سيتي مع جمهوره ومشجعيه في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث أمتع النادي العريق متابعيه بتقديم محتوى خاص احتفاءً بالشهر الفضيل.

وتضمن ذلك إطلاق فيديو بمشاركة لاعبيه برناردو سيلفا وزاك ستيفن، تذوق خلاله اللاعبان 5 أطباق إفطار تقليدية من 5 بلدان.

وشهدت الفوازير الرمضانية التي أطلقها النادي على موقعه الرسمي تفاعلاً واسعاً من الجمهور في مختلف أنحاء العالم، واختبرت الفوازير معرفة الجمهور بناديهم المفضل. وبالإضافة إلى ذلك شارك جمهور النادي في مبادرة تبادل الصور عبر الأنترنت والتي استعرضت أساليب احتفاء النادي والمشجعين بشهر الصيام في هذا العام.

وتتواصل فعاليات المبادرة إلى نهاية شهر رمضان المبارك، ويمكن للمشجعين الراغبين بالمشاركة في الحملة تحميل صورهم عبر الرابط لتعرض على الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي.

ومع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يستعد «السيتي» لإطلاق مسابقة حصرية يفوز الرابح بها برحلة من العمر إلى مدينة مانشستر، وتقدم هذا المسابقة لأحد مشجعي «السيتي» رحلة مدفوعة التكاليف، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وتذاكر لمتابعة مباراة لمانشستر سيتي في استاد الاتحاد في مدينة مانشستر، ويعلن النادي في وقت لاحق عن تفاصل المسابقة، ويدعو جمهوره إلى متابعة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للنادي للاطلاع على تفاصيل المسابقة فور الإعلان عنها.

وتتضمن احتفالات العيد إطلاق مبادرة جديدة تجمع نادي مانشستر سيتي وعلامة PUMA، الشريك الرسمي للنادي، يقدم من خلالها النادي لعشاقه في الإمارات فرصة وضع بصمتهم الشخصية باللغة العربية مجاناً عند شرائهم أحد قمصان النادي الرسمية من متجر علامة PUMA في دبي مول، وتستمر هذه المبادرة لغاية 8 مايو.

ولا تقتصر الأنشطة التفاعلية على ذلك، فقد أطلق النادي مسابقة تتيح للمشاركين فيها الفوز بقميص رسمي للنادي مزين باسم أحد لاعبيه الكبار باللغة العربية ومزدران بتوقيع تذكاري من اللاعب، ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة، الوجه إلى موقع النادي الرسمي.