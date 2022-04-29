السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ديمبلي و«البارسا» يقتربان من «النهاية السعيدة»!
ديمبلي و«البارسا» يقتربان من «النهاية السعيدة»!
29 ابريل 2022 11:06

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


كشف موقع «فوت ميركاتو» النقاب عن أن إدارة برشلونة قدمت عرضاً جديداً للفرنسي عثمان ديمبلي، من أجل تمديد عقده، رغبة منها في الاحتفاظ باللاعب لمواسم أخرى. 

ويقترب العرض كثيراً من مطالب ديمبلي وممثليه، والمتمثلة في راتب 20 مليون يورو، بالإضافة إلى الزيادات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة آمال التوصل إلى «نهاية سعيدة» لهذا الملف الشائك.
ودخل أصحاب القرار في برشلونة في مفاوضات مع ديمبلي ووكيل أعماله من بداية الموسم، غير أنها توقفت في منتصف يناير، نظراً لأن مواقف الجانبين متباعدة تماماً، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقتها، وهدد خوان لابورتا رئيس النادي اللاعب بالاستبعاد تماماً، وتجميده حتى نهاية عقده في 30 يونيو المقبل، لولا تمسك تشافي هيرنانديز المدير الفني بمشاركة اللاعب في المباريات، واعتماده عليه بصفة أساسية في تشكيلة الفريق.
والآن، وبعد هذا العرض الجديد لـ «البارسا»، أصبحت الكرة في ملعب ديمبلي ووكيل أعماله موسى سيسوكو، وعليهما أن يحسما موقفهما سريعاً من عرض «البارسا».
وواصل النجم الفرنسي تألقه مع الفريق تحت قيادة تشافي في النصف الثاني من الموسم، ونجح في صناعة 13 هدفاً من تمريرات حاسمة عام 2022، لدرجة جعلت المدرب يشيد بأدائه في كل مناسبة، ويضغط على إدارة «البلاوجرانا»، من أجل استئناف المفاوضات معه للإبقاء عليه في «الكامب نو»، ووصل الأمر بتشافي إلى درجة أنه وصف ديمبلي بأنه «مصدر إلهام» للفريق، لأنه ظل ملتزماً بالاحترافية في التعامل مع الموقف، وحريصاً على الظهور في أفضل صورة في الملعب، رغم الشكوك المرتبطة بمستقبله.
وأشار الموقع إلى أن ديمبلي بدا قريباً من الموافقة على عرض «البارسا» لتجديد عقده، وستكشف الأيام القادمة عما إذا كان النجم الفرنسي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا مع منتخب «الديوك»، وضع في اعتباره «يد البارسا» الممدوة إليه، أم أنه لا يزال متمسكاً بموقفه القديم.

الدوري الإسباني
برشلونة
عثمان ديمبلي
تشافي هيرنانديز
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©