ديمبلي و«البارسا» يقتربان من «النهاية السعيدة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف موقع «فوت ميركاتو» النقاب عن أن إدارة برشلونة قدمت عرضاً جديداً للفرنسي عثمان ديمبلي، من أجل تمديد عقده، رغبة منها في الاحتفاظ باللاعب لمواسم أخرى.

ويقترب العرض كثيراً من مطالب ديمبلي وممثليه، والمتمثلة في راتب 20 مليون يورو، بالإضافة إلى الزيادات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة آمال التوصل إلى «نهاية سعيدة» لهذا الملف الشائك.

ودخل أصحاب القرار في برشلونة في مفاوضات مع ديمبلي ووكيل أعماله من بداية الموسم، غير أنها توقفت في منتصف يناير، نظراً لأن مواقف الجانبين متباعدة تماماً، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقتها، وهدد خوان لابورتا رئيس النادي اللاعب بالاستبعاد تماماً، وتجميده حتى نهاية عقده في 30 يونيو المقبل، لولا تمسك تشافي هيرنانديز المدير الفني بمشاركة اللاعب في المباريات، واعتماده عليه بصفة أساسية في تشكيلة الفريق.

والآن، وبعد هذا العرض الجديد لـ «البارسا»، أصبحت الكرة في ملعب ديمبلي ووكيل أعماله موسى سيسوكو، وعليهما أن يحسما موقفهما سريعاً من عرض «البارسا».

وواصل النجم الفرنسي تألقه مع الفريق تحت قيادة تشافي في النصف الثاني من الموسم، ونجح في صناعة 13 هدفاً من تمريرات حاسمة عام 2022، لدرجة جعلت المدرب يشيد بأدائه في كل مناسبة، ويضغط على إدارة «البلاوجرانا»، من أجل استئناف المفاوضات معه للإبقاء عليه في «الكامب نو»، ووصل الأمر بتشافي إلى درجة أنه وصف ديمبلي بأنه «مصدر إلهام» للفريق، لأنه ظل ملتزماً بالاحترافية في التعامل مع الموقف، وحريصاً على الظهور في أفضل صورة في الملعب، رغم الشكوك المرتبطة بمستقبله.

وأشار الموقع إلى أن ديمبلي بدا قريباً من الموافقة على عرض «البارسا» لتجديد عقده، وستكشف الأيام القادمة عما إذا كان النجم الفرنسي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا مع منتخب «الديوك»، وضع في اعتباره «يد البارسا» الممدوة إليه، أم أنه لا يزال متمسكاً بموقفه القديم.