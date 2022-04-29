«نيتف تريل» يقود كوكبة خيول الإمارات في الجينيز

محمد حسن (دبي)

يقود نجم جودلفين «نيتف تريل» غداً، كوكبة خيول الإمارات في مواجهة قوية في سباق 2000 جينيز الإنجليزي لمسافة الميل للفئة الأولى، في افتتاح السباقات الكلاسيكية البريطانية بمضمار نيوماركت العريق.

ويتطلع بطل خيول السنتين الذي يشرف عليه شارلي أبلبي وبقيادة وليام بيوك، إلى مواصلة مسيرته الخالية من الخسارة، حيث حقق الفوز في أول مشاركة له هذا الموسم في سباق كريفن ستيكس للفئة الثالثة التحضيري لـ 2000 جينيز منتصف هذا الشهر.

وتضمنت مسيرة المهر المنحدر من الفحل «أواسيس دريم» انتصارين رائعين على مستوى الفئة الأولى، هما فنسانت أوبريان ناشونال ستيكس في ذي كرا، ودارلي ديوهرست ستيكس بنيوماركت.

ويتوقع أن يكون المنافس الأبرز للجواد «نيتف تريل» رفيقه في الإسطبل «كوريباس» بإشراف أبلبي وقيادة جيمس دويل، الذي أنهى موسمه في عمر السنتين، بأداء مثير في راولي مايل بسباق أوتم ستيكس للفئة الثالثة برعاية طيران الإمارات.

ويبرز من خيول الإمارات في الشوط «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ريتشارد فاهي وقيادة كريستوف سوميون، الفائز مرتين بالفئة الأولى، والذي نجح في اجتياز تحضيري الجينيز، بعد فوزه في جرينهام ستيكس للفئة الثالثة هذا الشهر.

ويمثل الإمارات أيضاً «دباوي ليجند» للدكتور علي رضا، بإشراف هوجو بالمر، وقيادة توم ماركواند في أول ظهور له هذا الموسم، حيث سبق له أن حقق الفوز في دونكاستر يوليو الماضي، ومن الخيول القوية المنافسة ثنائي المدرب إيدن أوبرايان «لوكسمبورج»، و«بوينت لونسديل».

ومن جهة أخرى يسعى بطل الفرسان داميان أوليفر، مع قيادته لمهرة الثلاث سنوات المتطورة «مامونية»، إلى تقديم أحد أفضل العروض في مسيرته على صهوة المهرة، لمنح جودلفين فوزه الأول بسباق الأوكس الأسترالي للفئة الأولى في اديليد، السبت 30 أبريل.

وتشارك «مامونية» في سباق الفئة الأولى الممتد على مسافة 2000 متر، بعد أن حلت بالميزان في أدريان نوكس ستيكس للفئة الثالثة (2000 متر) خلف رفيقتها في الإسطبل هني كريبر في رويال راندويك، قبل أن تحقق فوزاً جسوراً في جاليلي سيريز فاينال ليستد في فلامنجتون.