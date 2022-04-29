ريال مدريد.. «المسافة نقطة» منذ 15 عاماً!



مراد المصري (دبي)



سيكون ريال مدريد أمام فرصة حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً عندما يواجه إسبانيول غداً «السبت» في الجولة 34، مع حاجته لنقطة واحدة فقط، في أمر إن حصل سيكون الأول منذ 15 عاماً التي يحسم فيها اللقب في ملعب البرنابيو منذ عام 2007.

تعود المرة الأخيرة التي حسم فيها ريال مدريد لقب «الليجا» حسابياً على ملعبه سانتياجو برنايو إلى موسم 2006 - 2007 عندما حقق الفوز على ريال مايوركا 3 - 1 في الجولة الأخيرة، وحقق لقبه الـ 30 بقيادة المدرب فابيو كابيللو.

العام قبل الماضي حسم ريال مدريد اللقب على أرضه في عام 2020 عندما حقق الفوز على فياريال في الجولة قبل الأخيرة، لكن على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي كان يستخدمه بسبب جائحة كورونا ودون حضور جماهيري.

نجح ريال مدريد من حسم اللقب خارج الديار في ثلاث مناسبات منذ عام 2007، فحققه أمام أوساسونا في ملعب «إل سادار» في بامبلونا في الجولة 35 من موسم 2007 - 2008.

وحسم اللقب خارج الديار أمام أتلتيك في بلباو في موسم 2011 - 2012 بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينو عندما حقق الفوز بالمباراة بثلاثية سجلها جونزالو هيجواين ومسعود أوزيل وكريستيانو رونالدو.

فيما حسم اللقب مع الفرنسي زين الدين زيدان خارج الديار أيضاً في موسم 2016 - 2017 عندما واجه ملقا في ملعب لا روزاليندا.

ينفرد ريال مدريد حالياً بكونه الأكثر تتويجاً بلقب «الليجا» في 34 مناسبة سابقة ويسعى لتعزيز سجله باللقب الـ 35 ليوسع الفارق عن برشلونة الذي توج باللقب 26 مرة وأتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي بـ 11 لقباً.

ينتظر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لحظة تاريخية حيث سيصبح المدرب الوحيد الذي حقق لقب الدوري في جميع الدوريات الخمسة الكبرى، بعدما نجح مع تشيلسي في إنجلترا، وميلان في إيطاليا، وسان جيرمان في فرنسا، وبايرن ميونخ في ألمانيا.