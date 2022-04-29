5 حقائق تثير الاهتمام في «ديربي» «الخفافيش» و«الضفادع»



مراد المصري (دبي)

يتجدد الموعد غداً «السبت» في ملعب ميستايا بلقاء ديربي مدينة فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يجمع فريقي فالنسيا وليفانتي، اللذين يتصارعان بأهداف مختلفة ما بين سعي «الخفافيش» لتحسين موقعه على لائحة ترتيب «الليجا»، ومحاولة «الضفادع» الهروب من منطقة خطر الهبوط، وهنا

وهنا نستعرض خمس حقائق مثيرة للاهتمام في هذه المواجهة.

ليفانتي النادي الأقدم في المدينة



على الرغم من استخدام فالنسيا اسم المدينة، في الحقيقة ليفانتي هو النادي الأقدم في تلك المدينة، حيث تأسس بشكله الأصلي في عام 1909 قبل 10 سنوات من ظهور نادي فالنسيا، وكلا الناديان يعتبران من الأقدم في إسبانيا، وهما حالياً دخلا في القرن الثاني من عمرهما.

فالنسيا يحاول كسب المواجهتين لأول مرة



حقق فالنسيا الفوز بأول لقاء في الموسم بينهما 4 - 3، والآن لديه فرصة للقيام بأمر لم يتمكن من تحقيقه من قبل، وهو الفوز على ليفانتي على أرضه وخارجها في نفس الموسم بالدوري الإسباني لأول مرة طوال تاريخ الديربي.



ليفانتي كان أول ضيف في ميستايا



ميستايا الملعب الخاص لنادي فالنسيا، هو أقدم ملعب بين جميع أندية الدرجة الأولى الحالية في إسبانيا، تم افتتاحه في 20 مايو 1923، والفريق الذي قابله فالنسيا في ذلك اليوم؟ بالطبع إنه جاره في المدينة ليفانتي.

حقق فالنسيا الفوز 1 -صفر على ليفانتي في اللقاء الافتتاحي للملعب، ليحدد المسار الديناميكي المستقبلي لهذا الديربي الذي تميل فيه الكفة لفريق «الخفافيش».



المواجهة الأولى بينهما في «الليجا» قريبة نسبياً



على الرغم من تأسيس الناديان في أول عشرين عاماً من القرن العشرين، وخوضهما مباراة ودية في افتتاح ملعب ميستايا، لكنهما بالحقيقة لم يلتقيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني حتى موسم 1963 - 1964.

كان ذلك الموسم الأول لليفانتي في الدرجة الأولى بعد عقود من الزمن في الدرجات الدنيا، وعلى الرغم من خسارته في أول مباراة أمام فالنسيا في ميستايا 5 - 3، فإنه حقق الفوز في لقاء الإياب على ملعبه 1 -صفر ليعادل الكفة.



ميستا والهدف «الشبح»



أثار ديربي موسم 2004 - 2005 الجدل الذي لا يتوقف لحد الآن، حيث فاز فالنسيا 2 - 1، لكن هدفهم الثاني لم يتجاوز الخط أبداً، فقد سدد المهاجم ميجيل أنخيل المعروف باسم «ميستا»، الكرة بقوة ارتدت من العارضة على خط المرمى وبعيداً، ومنح الحكم الهدف وفاز بالمباراة بطريقة مثيرة للجدل.

