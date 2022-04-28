اتحاد كلباء.. «نيولوك» في «الخمسين»

فيصل النقبي (كلباء)

أعلنت إدارة شركة كلباء لكرة القدم عن شعارها الجديد الذي سيتم تدشينه رسمياً في الموسم القادم، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس النادي، وذلك بهدف تجديد هوية الشركة واعتماد الشعار كعلامة مسجلة باسم النادي خلال السنوات القادمة. وأكد علي كانو اللوغاني رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أن تدشين الشعار الجديد هي خطوة مهمة في ترسيخ هوية النادي المستقبلية واعتماده كماركة مسجلة خطوة على طريق الأندية العالمية، خصوصاً وأن الشعار سيكون خاصاً بشركة كرة القدم وأضاف: هذه الخطوة تم اعتمادها بعد دراستها من كافة النواحي وبعد الحصول على الموافقات التي تمت عليها.

يذكر بأن الشعار الجديد قد تم تصميمه ليمثل الهوية الجديدة للنادي حيث تمثل السنابل الإمارات السبع المشكل منها اتحاد الدولة، مع حروف k الرامز لكلباء بينما يرمز حرف c للنادي ويرمز f لكرة القدم ويعبر اللونان الأسود والأصفر عن ألوان الفريق.