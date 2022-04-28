«النواخذة».. ليلة التتويج في «الحفل الثالث»

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكملت دبا الفجيرة والبطائح الاستعداد لتتويج فريقهما بالمركز الأول والثاني، والاحتفال مع جماهيرهما بالتأهل إلى «المحترفين» في «الأمسية الأخيرة» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مساء اليوم، ضمن «الجولة 30».

وتقام مباراة التتويج الأولى في ملعب «النواخذة» بطل دوري الأولى الذي يحتفل للمرة الثالثة بالتأهل إلى دوري المحترفين، وستكون المباراة الأخيرة قبل الانتقال إلى الاستاد الجديد الذي يدشن مبارياته في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم المقبل.

ويتم التتويج بعد نهاية اللقاء مع حتا الذي وافق على نقل مباراته إلى ملعب دبا في إطار العلاقات الأخوية بين الناديين، وذلك بحضور رسمي من قيادات اتحاد الكرة ومجلس إدارة دبا الفجيرة، وعدد من أقطاب الحركة الرياضية في الفجيرة، حيث تم تجهيز الملعب للاحتفال الكبير.

وفي البطائح، أكملت إدارة النادي ترتيبات الحفل الختامي الذي يشهد تتويج الفريق بالميداليات الفضية أمام الحمرية، بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة، حيث قامت الإدارة بدعوة العديد من الشخصيات التي تشهد تتويج مسيرة البطائح التي لم تتعد 10 أعوام بالصعود إلى «دوري المحترفين» للمرة الأولى في تاريخ النادي،

ويقام بعد نهاية الملعب عرض جميل أعدته الإدارة بهذه المناسبة، حيث يشارك جمهور البطائح فريقه بفرحة الصعود التاريخي.

وأكد جمعة العبدولي، عضو مجلس إدارة دبا الفجيرة، اكتمال استعداد «النواخذة» لحفل التتويج الثالث على ملعبه، بعد موافقة حتا لنقل المباراة، نظراً للعلاقات الجيدة بين الناديين، وقال: إن اللجنة المكلفة بالاحتفال جهزت احتفالية خاصة للضيوف وقيادات اتحاد الكرة والنادي، حيث تم توجيه الدعوات إلى أقطاب النادي والجماهير وتجهيز المنصة الرسمية لاستقبال الضيوف، وندعو جماهير «النواخذة» لحضور «ليلة التتويج» المتميزة، والاحتفال مع الفريق بهذه المناسبة الغالية.

من جانبه، أكد جمعة الشامسي مدير فريق البطائح، أن جماهير النادي على موعد مع أمسية رائعة بمناسبة حصول الفريق على المركز الثاني والصعود إلى دوري المحترفين، وكل الترتيبات اكتملت للاحتفال الذي سيكون متميزاً في تاريخ النادي الذي حقق التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في بتاريخه هذا الموسم.

وفي المباريات الخمس الأخيرة، يلتقي دبا الحصن «الثالث» برصيد 60 نقطة مع ضيفه الذيد «الثالث عشر وله 19 نقطة»، فيما يلتقي في المباراة الرابعة العربي «الرابع» بـ «60 نقطة» مع الفجيرة «السابع» برصيد 43 نقطة.

وفي المباراتين الخامسة والسادسة، يستضيف الجزيرة الحمراء «العاشر» وله 27 نقطة بملعبه فريق مسافي «التاسع» بـ 27 نقطة، ويحل التعاون «الثاني عشر» بـ 19 نقطة ضيفاً على الرمس «الرابع عشر» وله 27 نقطة، وفي آخر مباريات الدوري يلتقي سيتي الأخير برصيد 12 نقطة مع مصفوت الثامن برصيد 38 نقطة.