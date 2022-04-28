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الرياضي
توخيل: «البلوز» تنقصه «جراحة تجميل»
توماس توخيل
29 ابريل 2022 02:01

لندن (رويترز) 

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن خطط التعاقدات الخاصة بفريقه تأخرت عن مواعيدها، بسبب الغموض الذي يحيط بملكية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أشار إلى أن الفريق سيكون بحاجة إلى «جراحة تجميلية» فقط.
وبناء على العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على أبراموفيتش، أصبح تشيلسي غير قادر على إبرام صفقات انتقالات جديدة أو تجديد العقود الحالية للاعبيه. وقال توخيل مطلع الأسبوع الحالي، إن أنطونيو روديجر سيترك النادي، بعد انتهاء عقده، كما أن أندرياس كريستنسن ربما يرحل أيضاً. وعن حجم التغييرات المطلوبة في ناديه، قال توخيل رداً على سؤال «جراحة تجميلية». 

توماس توخيل
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
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