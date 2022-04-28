اختتام فعاليات بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»



دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ختام فعاليات بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، في نادي الضباط، بحضور خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، واللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد علي خلفان مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، وأحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الوطني، وعدد من الضباط والموظفين والمشاركين في المسابقات.

وهنأ معالي الفريق المري، خلال الحفل الذي نظمته إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الفائزين في مختلف المسابقات الفردية والجماعية والتي امتدت على مدار شهر رمضان المبارك، وأثنى على الجهود التي بذلولها خلال المنافسات، مؤكداً معاليه أن البطولة الرمضانية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تساهم في رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز الحياة الصحية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الموظفين والمشاركين.

من جانبه، أكد العقيد علي المنصوري، أن بطولة الألعاب الرمضانية شهدت هذا العام منافسة كبيرة بين المتسابقين في شقيها الرجالي والنسائي، مبيناً أن الألعاب الرمضانية ستصبح في شرطة دبي أولمبياداً مُصغرة تتزامن مع شهر رمضان المبارك من كل عام، مشيداً في الوقت ذاته بجهود كافة المشاركين في البطولات المختلفة والمنافسة العالية التي أظهروها.

بدوره، أكد المقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن البطولة الرمضانية تتضمن 22 مسابقة مختلفة للنساء والرجال، منها خماسيات كرة القدم، والسنوكر، وكرة الطائرة الشاطئية، والكريكت، الكروست فت، والرماية، وتحدي اللياقة البدنية، وبادل تنس، وسباق الميل، وسباق الدراجات الهوائية، والشطرنج، والتجديف الثابت، والسباحة، والقوة البدنية، وسباق الطريق، والتجديف الثابت، واللياقة البدنية، والرماية.

ولفت المقدم عبد الباسط علي إلى أن عدد المشاركين في الألعاب الرمضانية بلغ 1094 بينهم 928 من العنصر الرجالي، و166من العنصر النسائي، في حين بلغ عدد الفائزين في جميع المسابقات 216 متسابقاً، وأجرى عمليات التحكيم 94 حكماً متخصصاً.

وبين أن عدد الفرق الجماعية التي شاركت في المسابقات بلغ 92 فريقاً، فيما وصلت عدد ساعات مختلف الرياضات إلى 186 ساعة، وبلغ عدد المباريات 185 مباراة، مبيناً أنه تم إجراء 24 تغطية إعلامية لفعاليات المسابقة طيلة شهر رمضان، وبلغ عدد المُنظمين 57 منظماً.

وأكد المقدم عبد الباسط علي أن فعاليات الألعاب الرمضانية تضمنت أيضاً برامج تدريبية، بلغت مدتها 280 ساعة تدريبية شارك فيها 112 مشاركاً، واحتوت على برامج لياقة بدنية في نادي الضباط وبرنامج للدراجات الجبلية الهوائية في حديقة مشرف.