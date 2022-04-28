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الرياضي
بوكيتينو يؤكد استمراره مع مبابي في سان جيرمان
بوكيتينو يؤكد استمراره مع مبابي في سان جيرمان
28 ابريل 2022 21:33

باريس (د ب أ)
أعلن الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان، المتوج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، أنه ونجم الفريق الشاب كيليان مبابي، سوف يستمران في النادي الموسم المقبل بنسبة 100%.
كان مستقبل بوكيتينو محل تكهنات منذ خروج سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 أمام ريال مدريد الإسباني، ولم يتوقف الحديث عن مصيره رغم فوز الفريق بالدوري الفرنسي مؤخرا.
وربطت تقارير لوسائل إعلام فرنسية هذا الأسبوع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بخلافة بوكيتينو في منصب المدير الفني لسان جيرمان.
ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يوليو المقبل، وظل الحديث عن انتقاله لريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل مستمراً طوال الموسم الحالي، لكن بوكيتينو قال إنه يتوقع أن يتواجد كلاهما في باريس الموسم المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات بوكيتينو لدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن احتمال تواجده هو ومبابي في النادي، حيث رد قائلاً: 100% بالنسبة لي وله.
وأضاف بوكيتينو، الذي كان مرشحاً لتولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد الإنجليزي قبل تعاقد الفريق الأحمر مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، في وقت لاحق: هذا ما أشعر به اليوم. هذا ما يمكنني قوله لكم اليوم. لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر. هذا ما أشعر به الآن.
وتابع بوكيتينو: هذه كرة قدم ولا نعرف أبدًا ما قد يحدث. لكن يتعين علي أن أجيب على السؤال بناءً على ما أشعر به اليوم. وهذا ما قمت به.
وكشف بوكيتينو عن عدم وجود محادثات رسمية حول مستقبله مع إدارة نادي باريس سان جيرمان.
وتابع: لم تكن هناك أي محادثات ملموسة، بخلاف ما هو طبيعي من حيث خططنا وما كنا نفعله حتى الآن. لدينا علاقة طبيعية. نتواصل حسب الظروف في الوقت الحالي.
واستدرك المدرب الأرجنتيني قائلاً: لكن العلاقة والتواصل جيدان. نواصل العمل الجاد ، ليس فقط مع الأخذ في الاعتبار الحاضر ، ولكن أيضًا مع المسؤولية في هذه الوظيفة وهي التفكير في المستقبل. لذلك هذا ما نقوم به.

ماوريتسيو بوكيتينو
باريس سان جيرمان
مبابي
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