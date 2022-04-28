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اختتام بطولة الشطرنج للمؤسسات الحكومية بالشارقة
اختتام بطولة الشطرنج للمؤسسات الحكومية بالشارقة
28 ابريل 2022 17:47

 
الشارقة (الاتحاد)

اختتمت بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها العاشرة على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، التي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 47 لاعباً ولاعبة من 27 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة.
شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وحميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة.
وأسفرت نتائج البطولة حتى الجولة الأخيرة عن تساوي أربعة لاعبين على المركز الأول برصيد 5 نقاط، وبعد اللجوء إلى أنظمة كسر التعادل جاءت النتائج النهائية على النحو التالي: حقق اللاعب راشد جبريل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المركز الأول برصيد خمس نقاط من ست جولات، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على المتصدر عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والذي حل ثانياً بنفس الرصيد من النقاط ومبتعداً عن صاحب المركز الأول بفارق الجداء، وحلَ ثالثاً عبد العزيز اليافعي من القيادة العامة لشرطة الشارقة برصيد 5 نقاط، وجاء بالمركز الرابع عبدالله مراد عيسى من مدينة الشارقة للإعلام 5 نقاط أيضاً، فيما حلّ بالمركز الخامس اللاعب خليفة علي الكتبي من الإدارة العامة للدفاع المدني.
كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة لأفضل لاعبة في البطولة، وذهبت للاعبة علياء غريب لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة. 

الشارقة
الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
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