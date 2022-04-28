ترتيبات مباراة العين وشباب الأهلي في نهائي كأس الرابطة

أبوظبي (الاتحاد)



عقدت رابطة المحترفين، اجتماعاً تنسيقياً خاصاً بنهائي كأس الرابطة، لموسم 2021-2022، الذي يجمع العين وشباب الأهلي، في 7:30 مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ترأس الاجتماع مصعب المرزوقي، مدير قطاع الخدمات المساندة في الرابطة، وحضره ممثلو الفريقين، إدارة الحكام، شرطة أبوظبي، شركة الأمن الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة واستاد محمد بن زايد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، الأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون فريق العين على يسار المنصة، وفريق شباب الأهلي على يمينها.

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق العين بنفسجي-أسود- أسود، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي التقديمي الثلاثاء، بحضور مدربي الفريقين ولاعبيْن أساسييْن، حيث ينطلق مؤتمر فريق شباب الأهلي في 5:00 مساء، يليه مؤتمر فريق العين في الخامسة والنصف مساء، وذلك في منطقة كبار الشخصيات باستاد محمد بن زايد.

وتنطلق الحصة التدريبية الرسمية لفريق شباب الأهلي في السادسة مساء، ولمدة ساعة كاملة، ثم العين من 7:15 وحتى 8:15 مساء، وذلك على ملعب المباراة، وستكون الحصص التدريبية مغلقة، باستثناء ربع الساعة الأول ستكون مفتوحة أمام ممثلي وسائل الإعلام.





بوابات الدخول

جماهير العين

كبار الشخصيات: المدخل رقم 2، البوابة الرئيسية



الدرجة الأولى: البوابة 2

الدرجة الثانية: البوابة 10 و11 و 17

جماهير شباب الأهلي

كبار الشخصيات: المدخل رقم 3، البوابة الرئيسية.

الدرجة الأولى: البوابة 3

الدرجة الثانية: البوابة 21 و27 و28

وتماشياً مع بروتوكول عمليات المباريات، سيسمح بدخول المشجعين المطعمين من خلال إبراز المرور الأخضر، أو نتيجة فحص سلبية خلال فترة 4 أيام لغير المطعمين.