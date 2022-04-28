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باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة يغلق الجمعة
باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة يغلق الجمعة
28 ابريل 2022 17:10


دبي (الاتحاد)

يغلق غداً «الجمعة» باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة للدورة الأولمبية 2020-2024، بعد أن تم فتح الباب 21 أبريل الجاري، وسيتم إصدار القائمة المبدئية للمرشحين 12 مايو المقبل، على أن يتم اعتماد القائمة النهائية عقب فترة فتح وغلق باب الطعون يوم 2 يونيو المقبل.
وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية في7 يونيو المقبل، وبعدها يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية في 17 يونيو، يذكر أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة محمد عبد الرحيم الحمادي، وعضوية راشد عبد الرحمن السويدي، كاتب العدل خالد محمد المرزوقي، فيصل سليمان الجاسم، علي أحمد السعدي، كما تم تشكيل لجنة الطعون برئاسة عبدالله مصبح المهيري، وعضوية شيخة أحمد سلطان، وسعود علي محمد، وطبقاً للائحة المعتمدة فإن هناك 16 نادياً يحق لهم التواجد والتصويت في الانتخابات المقبلة.

دبي
اتحاد السباحة
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