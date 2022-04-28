«اللياقة البدنية للسيدات» يختتم فعاليات «عجمان الرياضية»



عجمان (الاتحاد)



اختتمت فعاليات برنامج اللياقة البدنية للسيدات بصالة مركز الشباب في منطقة مشيرف، ضمن دورة عجمان الرياضية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من موظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات وسيدات المجتمع للمشاركة فيه منذ يومها الأول في الثالث من شهر رمضان، حيث بلغ عدد المشاركات في البرنامج 283 مشاركة.

ونال البرنامج اهتماماً نوعياً، حيث حرص الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان على زيارة صالة برنامج اللياقة البدنية، ووقف على جاهزية المرافق والأجهزة الرياضية والتقى بالمشاركات، وكان لزيارته أثر إيجابي في دعم الفعاليات.

وتضمن البرنامج الذي أقيم يومياً على ثلاث فترات حصصاً لتمارين اليوغا، وتمارين الأيروبيك والزومبا، واستفاد المشاركات من برنامج الفحوصات الصحية والبرنامج التوعوي الغذائي، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية الشيقة التي شهدت إثارة وتحديات بين المشاركات من أجل الفوز بالجوائز والكوبونات التحفيزية المقدمة من قبل الرعاة الرسميين للدورة.

وركزت فعاليات البرنامج على رؤية طموحة تدعم المجتمع الرياضي، وتهدف إلى تحقيق إنجازات صحية متكاملة من خلال تعزيز أهمية ممارسة الرياضة للسيدات عبر التدريبات الرياضية التي تساعد على تخفيف الوزن، وزيادة مستوى طاقة الجسم، وتقوية الذاكرة، هذا بالإضافة إلى فوائدها المعنوية والعقلية بتقليل الضغط النفسي وتصاعد شعور السعادة.