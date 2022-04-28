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الرياضي
صدارة «جام» لا تمنع سيدات الشارقة من التتويج بدوري السلة!
صدارة «جام» لا تمنع سيدات الشارقة من التتويج بدوري السلة!
28 ابريل 2022 16:18

 
علي معالي (الشارقة)


توج فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة بلقب دوري السيدات لكرة السلة هذا الموسم، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق سيدات الوسطى بنتيجة 71- 35 في المباراة الختامية، التي جرت على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، وتوج البطل والوصيف عادل سيف عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، وزهرة البلوشي عضو اللجنة النسائية بالاتحاد.
ورغم تصدر فريق أكاديمية "جام" لقمة الدوري، لكن لوائح البطولة حرمته من خوض المباراة النهائية، حيث أوضحت ميثاء بن ضاوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية باتحاد كرة السلة، أن السبب في عدم خوض "جام" للمباراة النهائية يعود إلى أنه لا يجوز أن يتوج فريق أكاديمية باللقب، على اعتبار أن لائحة الدوري تتبع الاتحاد الدولي، حيث يشارك لاعبتان من الأجانب في كل فريق، والبقية من اللاعبات المواطنات، في حين أن فريق "جام" يعتبر كله من الأجانب.
وواصلت: تم الاتفاق قبل انطلاق المسابقة بأن تكون مشاركة جام لمنح لاعباتنا مزيداً من الخبرة والاحتكاك، مع تواجد 3 فرق محلية فقط تشارك في المسابقة وهي الشارقة لرياضة المرأة والوسطى والشرقية، إضافة إلى "جام".
وأكدت ميثاء بن ضاوي أن لاعبات المنتخب استفدن من وجود جام، حيث نستعد خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الألعاب الخليجية 3 ضد 3.

الشارقة
دوري السلة
نادي الشارقة لرياضة المرأة
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