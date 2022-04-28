كارتيرون: لا أتابع الزمالك لأنني مشغول بوعد «الرئيس»!

مصطفى الديب (أبوظبي)



أكد الفرنسي كارتيرون مدرب الاتفاق الحالي أن الدوري السعودي أقوى وأفضل بمراحل من نظيره المصري والمغربي الذي سبق وأن خاض فيها تجربة تدريبية مع الرجاء، وقال: الفارق كبير للغاية بين الدوري السعودي والدوريات الأخرى، خاصة أن التنافس بين أكثر من فريق يضاعف من قوته، بجانب وجود 7 لاعبين أجانب، في حين أن التسابق في مصر بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، والحال نفسه في المغرب بين الرجاء والوداد، وفي بعض الأحيان يظهر نهضة بركان.

وتحدث مدرب الزمالك المصري السابق، في العديد من الملفات وموقف فريقه الحالي من الهبوط، وموعد عودته إلى مصر خلال حوار خاص مع «الاتحاد» أثناء وجوده مع الاتفاق في معسكر إعداد بالعاصمة أبوظبي.

اعترف كارتيرون بصعوبة موقف الاتفاق في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز قبل الأخير بالدوري وقال: الموقف صعب للغاية وندرك ذلك جيداً، ومن أجل ذلك نظمنا معسكراً خاصاً في أبوظبي، من أجل العودة بقوة إلى منافسات البطولة، والسعي لهدف المنشود بالبقاء في الدوري.

وقال: بكل تأكيد الفريق يحتاج إلى معجزة، ولكننا نقاتل جميعاً من أجل تحقيقها، وسنبذل قصارى جهدنا للبقاء، خاصة أن هناك 6 مباريات في البطولة منها ما هو أمام منافسين مباشرين على الهبوط.

وأضاف: رئيس نادي الاتفاق شخص رائع، وكنت على دراية بموقف الفريق الصعب قبل تولي المهمة، لذلك وعدته بالقتال على تنفيذ الهدف الأهم، مشيراً إلى أنه يعشق التحديات وتدريب الاتفاق في هذه الفترة الحرجة تحدياً كبيراً للغاية مشيراً إلى أنه وجهازه واللاعبين قبلوا هذا التحدي، وشدد على أن معسكر أبوظبي «مفيد» وعاد على الفريق بالنفع، بعد خوض وديتين أمام العين والظفرة.

وبشأن مفاوضات الاتفاق مع لاعبي الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما، وقال: ما يشغلنا حالياً هو البقاء في الدوري، وليس منطقياً أن نتحدث عن صفقات جديدة أو ندخل فيها قبل معرفة موقفنا من البقاء في البطولة، نحن لا نريد تشتيت أذهاننا، وربما ما يثار ناتج عن قيمة الزمالك الكبيرة وقيمة اللاعبين، وأنني كنت مدرباً للفريق منذ فترة قصيرة.

وعن مدى متابعته للزمالك، قال: لا أتابع «الأبيض» حالياً، وما يشغلني هو الاتفاق، وبلوغ الأهداف التي جئت من أجلها، وكذلك الوفاء بوعدي لرئيس النادي بمساعدة الفريق على البقاء في دوري المحترفين السعودي.

ومدى إمكانية عودته إلى مصر، قال: بكل تأكيد سأعود يوماً ما، مشيراً إلى أنه يملك قاعدة جماهير بالملايين وجميعاً أصدقاء له، مؤكداً أنه لا يعرف أي وجهة سيعود لها في القاهرة، مشيراً إلى أنه يعود ربما لتدريب منتخب «الفراعنة».