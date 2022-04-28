نيمار في المزاد بـ 90 مليون يورو

رضا سليم (دبي)

خطف البرازيلي نيمار دا سليفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الأضواء خلال الساعات الماضية، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن ناديه يرغب في بيعه الصيف المقبل من أجل تجديد دماء الفريق، إلا أن المبلغ المعروض أقل بكثير من صفقة انتقاله من برشلونة ليسجل المهاجم البرازيلي أكبر صفقة خاسرة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نية إدارة نادي باريس سان جيرمان لبيع البرازيلي نيمار نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 90 مليون يورو فقط، بعدما اشتراه من برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو قبل 5 سنوات في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وشددت الصحيفة على أن نيمار الذي يرتبط بعقد مع الفريق الباريسي حتى عام 2025 لا يخطط للرحيل هذا الصيف، إلا أن المصدر أكد أن النادي مستعد لبيعه كجزء من إعادة بناء الفريق وتقدر الخسارة ما يقارب 130 مليون يورو.

وكان الهدف من التعاقد مع نيمار هو مساعدة الفريق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن رغم أن انتقاله إلى "حديقة الأمراء" في صيف العام 2017 أثار ضجة كبيرة نظراً لقيمة الصفقة.

وتراجع مستوى نيمار منذ انتقاله للنادي الباريسي وغاب عن العديد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته، واكتفى هذا الموسم بتسجيل 11 هدفاً وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه، في 19 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل حتى الآن 98 هدفاً في 141 مباراة.

وشنت جماهير باريس هجوماً قوياً ضد اللاعب وطالبت الإدارة لمغادرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أطلقت صافرات وصيحات استهجان ضده مؤخراً، إلا أنه رد قائلاً: لدي عقد هنا لمدة 3 سنوات ولهذا سيتعبون من كثرة الصفير".

فيما أكدت صحيفة "ماركا" أن الأرجنتيني دي ماريا والألماني دراكسلر ومواطنه كيهرير والأرجنتيني باريدس والفرنسي كورزاوا ضمن قائمة اللاعبين الراحلين وهو ما يعني أن 6 نجوم سيخرجون من حديقة الأمراء الصيف المقبل.