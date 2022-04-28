صراع الهبوط يشتعل في الأمتار الأخيرة من موسم البوندسليجا

برلين (د ب أ)

يخوض هيرتا برلين مواجهة مصيرية بعد غدٍ السبت على ملعب مضيفه أرمينيا بيلفيلد، في ظل سعي كل منهما لحصد نقاط المباراة للاقتراب خطوة جديدة من تأمين البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وتحسنت أوضاع هيرتا برلين كثيراً بعد أن حقق انتصارين متتاليين، ليوسع الفارق مع شتوتجارت صاحب المركز الثالث من القاع إلى أربع نقاط، ويأتي بيلفيلد في المركز قبل الأخير بفارق ست نقاط عن هيرتا، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وبعد أن حسم بايرن ميونيخ لقب البوندسليجا للمرة العاشرة على التوالي، بات التركيز منصباً على من سيرافق جرويتر فيورت إلى دوري الدرجة الثانية.

وأعاد المدرب المخضرم فيليز ماجات الأمل إلى هيرتا برلين، لكن مسيرة الفريق لم تخل من الكبوات، مثلما حدث خلال الخسارة على ملعبه في مباراة الديربي أمام يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال ماركو ريختر لاعب وسط هيرتا للموقع الرسمي لناديه: علينا ألا نستسلم الآن، لم نحقق أي شيء بعد.

وأضاف: تركيزنا الكامل ينصب على مباراة بيلفيلد، نريد أن نواصل أداءنا الجيد يوم السبت.

وسيكون ريختر متاحاً للمشاركة بعد غيابه عن المباراة التي فاز فيها هيرتا على شتوتجارت بهدفين دون رد بسبب الإيقاف.

ويعيش بيلفيلد أوقاتاً صعبة في ثاني موسم له بدوري الدرجة الأولى حيث سجل 24 هدفاً فقط خلال الموسم، في أدنى حصيلة أهداف على مستوى كافة فرق البوندسليجا، كما لم يذق طعم الفوز في آخر ثماني مباريات، في مسيرة كارثية شهدت خسارة الفريق سبع مرات.

ويبدو هيرتا هو الأقرب للبقاء بدوري الأضواء، لكن بمقدور شتوتجارت بطل البوندسليجا عام 2007 أن يعيد نفسه إلى الصورة من خلال الفوز على ضيفه فولفسبورج يوم السبت.

وبعيداً عن صراع الهبوط، فهناك صراع آخر على التأهل الأوروبي، حيث أعاد يونيون برلين نفسه إلى دائرة المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه المفاجئ على لايبزج بهدفين مقابل هدف.

وضمن بايرن البطل وبرسيا دورتموند الوصيف المشاركة في دوري الأبطال، وتتنافس عدة فرق على البطاقتين الأخريين.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، يحتل باير ليفركوزن المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لايبزج صاحب المركز الرابع، فيما يأتي فرايبورج في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يونيون صاحب المركز السادس.

ويأتي كولن في المركز السابع برصيد 49 نقطة وهوفنهايم في المركز الثامن برصيد 46 نقطة، ويسعى كلاهما للاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي.

ويلتقي لايبزج مع مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ يوم الاثنين، وفي اليوم ذاته يلتقي ليفركوزن مع آنتراخت فرانكفورت.

ويلتقي فرايبورج يوم السبت مع مضيفه هوفنهايم، فيما يلتقي يونيون برلين غداً الجمعة مع ضيفه جرويتر فيورت الذي هبط رسمياً من البوندسليجا.

وفي باقي المباريات يلتقي بروسيا دورتموند مع بوخوم وماينز مع بايرن ميونيخ وأوجسبورج مع كولن يوم السبت.