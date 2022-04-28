«إدلبار» بطل كأس مهرجان منصور بن زايد في لاتست

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «إدلبار» لأكيور جولي أوكيل، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة إيملين ريفولت، بطلاً لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «بري دورمان» للفئة الثالثة لتحدي الأمهار والمهرات في سن أربع سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

ويقام المهرجان في نسخته الرابعة عشر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وأكد «إدلبار» غير المهزوم في آخر سباقين حسن ترشيحه، وتمكن ابن «أيه أف البحر» من التفوق ببراعة بفارق طول عن وصيفه «هارجان» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1900 متر، في زمن وقدره 2:05:60 دقيقة.

وشارك في السباق البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، 6 خيول، واتسم السباق بالإثارة والتشويق، بعد أن ابتعد البطل ووصيفه عن صاحب المركز الثالث «عاجل» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، بفارق 5 أطوال.

عقب ختام السباق، قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الفائزين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.