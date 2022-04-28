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الرياضي
«طلب رسمي» يكشف مخطط ليفاندوفسكي في الرحيل
«طلب رسمي» يكشف مخطط ليفاندوفسكي في الرحيل
28 ابريل 2022 11:00

أنور إبراهيم (القاهرة)

فشلت المفاوضات بين نادي بايرن ميونيخ وبين بيني زهوي وكيل النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الوصول لأي اتفاق حتى الآن فيما يتعلق بتجديد عقد اللاعب، حيث يبدو أن هداف البايرن مصمم أكثر من أي وقت مضى على الرحيل عن النادي البافاري بنهاية الموسم، وقبل عام كامل من انتهاء عقده في 2023، على عكس تأكيدات أوليفر كان حارس المرمى المخضرم السابق والرئيس التنفيذي الحالي للبايرن، برفض عرض هذا المهاجم للبيع لحاجة الفريق إلى جهوده.
وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية النقاب عن أن زهوي سيلتقي خلال يوم أو يومين مع المسؤولين بالنادي البافاري، من أجل بحث مستقبل اللاعب، بعد أن أبدى رغبته الشديدة في الرحيل هذا الصيف، وإنه سيتقدم بطلب رسمي لرحيل موكله، في الوقت الذي لا يزال النادي يبدي رفضه لرحيله، بل إن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي، ذهب إلى حد القول بأن مغادرة ليفاندوفسكي للبايرن هذا الصيف ليست خياراً مطروحاً، لأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2023. 

وأضاف قائلاً: سندخل في مفاوضات جديدة مع اللاعب وسوف نرى كيف ستتطور الأمور، وكيف سنتصرف بعد ذلك، ولكن الشيء المؤكد إننا نرغب بشدة في بقائه معنا. 

واعترف حميديتش بأن برشلونة الإسباني سعى من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي وعرض علينا 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، ولكننا لم نأخذ هذا العرض في الاعتبار، لأننا نتمسك بوجود أفضل هداف في أوروبا معنا. 

ويذكر في هذا الصدد إن خوان لابورتا رئيس برشلونة، صرح مؤخراً بأن ليفاندوفسكي يمثل بالنسبة للبارسا فرصة أفضل من النرويجي إيرلينج هالاند، بسبب السعر المرتفع الذي يطلبه بروسيا دورتموند ثمناً للاعبه النرويجي الشاب.

ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
برشلونة
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