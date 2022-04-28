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«الصقور» يطيح الرمادي ويستعين بطبيب
«الصقور» يطيح الرمادي ويستعين بطبيب
28 ابريل 2022 10:41

رأس الخيمة (الاتحاد)
توصل مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات، لاتفاق مع المصري أيمن الرمادي مدرب الفريق الأول على إنهاء التعاقد بين الطرفين بشكل ودي، على أن يتولى بدر طبيب مساعد المدرب المهمة بدلاً منه، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة، وجاء ذلك بعد اجتماع مطول استمع خلاله المجلس لتقرير مفصل من المدرب عن حالة ووضع الفريق الأول والأسباب التي وصل إليها.
وأكد مجلس الإدارة والمدرب خلال الاجتماع ضرورة خلق أجواء إيجابية في الفريق، وبث روح جديدة يأمل من خلالها تغيير الصورة والتمسك بالفرصة والبقاء بدوري أدنوك للمحترفين، وأشاد الجميع بتضحية المدرب أيمن الرمادي لخلق روح جديدة في مسيرة الفريق للمرحلة القادمة.
يذكر أن الرمادي تولى المهمة بدلاً من المدرب المغربي طارق السكتيوي، الذي تعرض معه الفريق للخسارة في 10 من أصل 11 مباراة، واستهل الرمادي مشواره مع الصقور بالتعادل مع الشارقة والفوز على عجمان في أخر مباراتين من الدور الأول، وبعدما لم يحقق الفريق في 8 مباريات سوى فوز وحيد على خورفكان والتعادل مع الظفرة، لتكون محصلة الرمادي 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في 6 مباريات.
ويحتل الإمارات المركز الأخير برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن العروبة صاحب المركز قبل الأخير، وكلاهما في منطقة الخطر نحو الهبوط، ويتبقى للصقور 5 مباريات أمام بني ياس واتحاد كلباء والعروبة والشارقة وعجمان.

أيمن الرمادي
فريق الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
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