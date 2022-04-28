منتخب اليد يبحث عن «ودية» قبل «الخليجية»

رضا سليم (دبي)

دشن منتخب اليد تدريباته بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بقيادة سعيد غريب الشامسي مدرب الفريق، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع نظيره القطري في المباراة الافتتاحية، ويواجه البحرين يوم 28 مايو في المباراة الثانية، ويلعب مع الكويت يوم 29 مايو، وستكون المباراة الأخيرة أمام السعودية يوم 31 مايو وتقام بنظام دوري من دور واحد بصالة سعد العبدالله.

وتتواصل التدريبات على مدار 4 أيام بعدها يحصل اللاعبون على إجازة العيد قبل العودة إلى التدريبات مجدداً، ثم يدخل المنتخب معسكراً محلياً من 16 إلى 20 مايو، ويبحث الجهاز الفني عن مباراة ودية خلال المعسكر قبل التوجه إلى الكويت.

وحضر التدريبات فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المدربين، وخميس السويدي إداري المنتخب وسعيد راشد مدرب الحراس بالإضافة إلى 14 لاعباً.

ويواجه المنتخب أزمة اعتذارات من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة، وهو ما دفع الجهاز الفني لضم لاعبين جدد من صغار السن الذين يمثلون مستقبل المنتخب في السنوات المقبلة.

وأكد سعيد غريب أن المنتخب بدأ التدريبات تدريجياً وهناك كثير من الغيابات في صفوف اللاعبين، ونأمل أن تكتمل الصفوف بعد إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن دورة الألعاب الخليجية سوف تشهد وجوهاً جديدة من خلال الاستعانة بمجموعة من اللاعبين الشباب، للدفع بهم في الدورة وإكسابهم الخبرة والاحتكاك وهو ما يعود على اللاعب في المستقبل.

وأضاف: المعسكر الذي سيقيمه المنتخب قبل الدورة سيكون له مردود جيد على اللاعبين، وسنحاول خلق الانسجام خاصة بين الصغار وأصحاب الخبرة مع خوض مباراة ودية.

وقال: رغم أننا ندرك أن توقيت الدورة يأتي في نهاية الموسم إلا أن دورة تمثل لقاء أخوياً بين أبناء الخليج، ونأمل أن نخرج منها بالاستفادة المطلوبة ونتمنى أن يكون لنا بصمة فيها.