دبا الفجيرة.. «ليلة التتويج»



دبي (الاتحاد)



تقام غداً «الجمعة» 5 مباريات ضمن الأسبوع الـ 30 والأخير لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2021-2022، والذي يشهد تتويج دبا بدرع الدوري الذي حسمه في «الجولة 28»، ليتأهل إلى دوري المحترفين، رفقة البطائح، الذي خطف «الوصافة» في الجولة الماضية.

وتجمع المباراة الأولى «النواخذة» المتصدر برصيد 72 نقطة، مع حتا «السادس» وله 47 نقطة على ملعب دبا، وفي المباراة الثانية يستضيف البطائح الوصيف بـ 64 نقطة فريق الحمرية «الخامس» وله «52 نقطة».

وفي المباراة الثالثة يلتقي دبا الحصن «الثالث» برصيد 60 نقطة مع ضيفه الذيد «الثالث عشر وله 19 نقطة»، فيما يلتقي في المباراة الرابعة العربي «الرابع» بـ «60 نقطة» مع الفجيرة «السابع» برصيد 43 نقطة.

وفي المباراتين الخامسة والسادسة يستضيف الجزيرة الحمراء «العاشر» وله 27 نقطة بملعبه فريق مسافي «التاسع» بـ 27 نقطة، ويحل التعاون «الثاني عشر» بـ 19 نقطة ضيفاً على الرمس «الرابع عشر» وله 27 نقطة.