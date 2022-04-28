السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
دبا الفجيرة.. «ليلة التتويج»
دبا الفجيرة.. «ليلة التتويج»
28 ابريل 2022 10:36

 
دبي (الاتحاد)


تقام غداً «الجمعة» 5 مباريات ضمن الأسبوع الـ 30 والأخير لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2021-2022، والذي يشهد تتويج دبا بدرع الدوري الذي حسمه في «الجولة 28»، ليتأهل إلى دوري المحترفين، رفقة البطائح، الذي خطف «الوصافة» في الجولة الماضية.
وتجمع المباراة الأولى «النواخذة» المتصدر برصيد 72 نقطة، مع حتا «السادس» وله 47 نقطة على ملعب دبا، وفي المباراة الثانية يستضيف البطائح الوصيف بـ 64 نقطة فريق الحمرية «الخامس» وله «52 نقطة».
وفي المباراة الثالثة يلتقي دبا الحصن «الثالث» برصيد 60 نقطة مع ضيفه الذيد «الثالث عشر وله 19 نقطة»، فيما يلتقي في المباراة الرابعة العربي «الرابع» بـ «60 نقطة» مع الفجيرة «السابع» برصيد 43 نقطة.
وفي المباراتين الخامسة والسادسة يستضيف الجزيرة الحمراء «العاشر» وله 27 نقطة بملعبه فريق مسافي «التاسع» بـ 27 نقطة، ويحل التعاون «الثاني عشر» بـ 19 نقطة ضيفاً على الرمس «الرابع عشر» وله 27 نقطة.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
البطائح
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©