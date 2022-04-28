تأهل واريورز وباكس للدور الثاني من «الفاصلة»

لوس أنجلوس (د ب أ)

فاز جولدن ستيت واريورز على دنفر نجتس 102 /98 فجر اليوم الخميس، ليتأهل إلى الدور الثاني من الدور الفاصل بالقسم الغربي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتفوق واريورز على ناجتس 4 /1 بعد خمس مواجهات بينهما في الدور الأول الفاصل.

وسجل ستيفن كاري 30 نقطة من بينها رمية ثلاثية قبل دقيقة واحدة و33 ثانية من النهاية ثم عاد وسجل نقطتين قبل 29 ثانية من النهاية ليقود واريورز للفوز.

وأحرز نيكولا يوكيتش 30 نقطة لنجتس من بينها 12 نقطة في أخر ثلاث دقائق و46 ثانية، كما سجل 19 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

ويواجه واريورز الفائز من مواجهة ممفيس جريزليس مع مينيسوتا تيمبرولفز، حيث يتفوق جريزليس 3 /2 قبل المواجهة السادسة بين الفريقين مساء غدٍ الجمعة.

كذلك تغلب ميلواكي باكس حامل اللقب على شيكاغو بولز 116/ 100 ليتفوق بنتيجة 4 /1 في مجموع المواجهات المباشرة ويصعد إلى الدور الثاني من الدور الفاصل للقسم الشرقي.

وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة وتسع متابعات لبكس وأحرز بوبي بورتيس 14 نقطة و17 متابعة لبولز.