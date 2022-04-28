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الرياضي
نصف نهائي «دوري الثالثة» بنظام الذهاب والإياب
نصف نهائي «دوري الثالثة» بنظام الذهاب والإياب
28 ابريل 2022 10:24

 
دبي (الاتحاد)


يلتقي الدعم الرياضي وفليتوود يونايتد في الساعة التاسعة مساء غد «الجمعة»، على ملعب نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة.
وتقام المباراة الثانية يوم السبت المقبل، حيث يلتقي النجوم وجلف يونايتد في الساعة العاشرة مساءً على ملعب مدرسة أب تاون، وحددت لجنة المسابقات يوم 8 مايو المقبل موعداً لإقامة مباراتي الإياب.
وتقام مباريات نصف نهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين «ذهاب وإياب»، وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بنفس نتيجة الذهاب يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم التعادل، أما في حالة التعادل في مجموع المباراتين، تطبق قاعدة الأفضلية للهدف المسجل في ملعب المنافس.

أبوظبي
نادي ضباط القوات المسلحة
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