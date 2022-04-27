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حمد الشامسي يستقبل فريق النيابة العامة الفائز في بطولتي الخمسين الرمضانية
حمد الشامسي يستقبل فريق النيابة العامة الفائز في بطولتي الخمسين الرمضانية
28 ابريل 2022 00:09


أبوظبي (وام)
استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في مكتبه، فريق النيابة العامة الفائز في بطولتي الخمسين الرمضانية لسباعيات كرة القدم والبادل التي نظمتهما وزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 18 أبريل الجاري على مستوى قطاعات الوزارة في أبوظبي المتمثلة بديوان عام الوزارة والمحاكم والنيابات والشؤون القانونية والخدمات القضائية والخدمات المساندة.
وأثنى النائب العام على الجهود التي بذلها فريق النيابة في هذه البطولات وما أبدوه من روح رياضية وتنافسية عالية، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه الأنشطة الرياضية يأتي في إطار حرص النيابة العامة على تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على ترسيخ الاهتمام بالأنشطة الرياضية بهدف الارتقاء بمستوى الفرد واستثمار طاقاته بما يخدم مصلحة المجتمع ويحقق ازدهاره وتقدمه. وأشار إلى أهمية هذه المبادرة سواء على صعيد دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، أو على صعيد نشر السعادة وترسيخ روح التعاون والتواصل والمنافسة الإيجابية بين الموظفين وتمكينهم من إجراء تغييرات صحية إيجابية تسهم في تحفيز طاقاتهم الإيجابية وتعزز قدراتهم الإنتاجية، وتمكنهم من تحقيق مشاركة بنّاءة في صناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة الإنجازات والريادة التي تشهدها الدولة.

حمد الشامسي
النيابة العامة
الدورات الرمضانية
البادل تنس
كرة القدم
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