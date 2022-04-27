الجزيرة في «الأبطال 2022».. «رحلة للنسيان»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهت مشاركة الجزيرة في دوري أبطال آسيا، حيث شارك ضمن فرق المجموعة الثانية لدوري المجموعات، واختتم حامل لقب الدوري الإماراتي مشواره بوجوده في المركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة الأربعة.

وجاءت مشاركة الجزيرة في هذه النسخة متباينة، وشهدت أرقاماً سلبية عدة.

ويعد الجزيرة الأقل فوزاً من بين فرق المجموعة بفوز واحد من أصل 6 مباريات خاضها أمام القوة الجوية العراقي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي، كما أنه الفريق الأقل حصداً للنقاط بمجموع أربع نقاط فقط في حين جميع الشباب 16 نقطة في الصدارة ومومباي سيتي 7 والقوة الجوية 7 أيضاً.

أما على صعيد الأهداف، فقد تلقت شباك حامل لقب الدوري الإماراتي عشرة أهداف، فيما اكتفى الفريق بتسجيل 4 أهداف فقط، وتعد هذه المشاركة من بين المشاركات الأقل لفخر أبوظبي.

ورغم الخسارة الأخيرة أمام الشباب السعودي بهدفين نظيفين إلا أن المباراة شهدت تألق الحارس البديل عبد الرحمن العامري، وكذلك تألق خط الدفاع بقيادة خليفة الحمادي الذي أنقذ مرماه من مضاعفة النتيجة.