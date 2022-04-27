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إشادة كبيرة ببطولة «القابضة الرمضانية» لكرة القدم
بطولة «القابضة الرمضانية» حققت نجاحاً مميزاً في النسخة الأولى
28 ابريل 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية لكرة القدم في نسختها الأولى نجاحاً كبيراً على المستويات التنظيمية والفنية والجماهيرية والتفاعل المجتمعي، وهو ما أشاد به المتابعون، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 32 فريقاً من «القابضة» (ADQ) ومن شركات محفظتها، وأقيمت البطولة تحت إشراف اتحاد الكرة.
وحقق فريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المركز الأول، وجاء فريق موانئ أبوظبي ثانياً، فيما حل فريق شركة أبوظبي للإعلام في المركز الثالث.
وقال أنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في «القابضة» (ADQ): «تعدّ النسخة الأولى من بطولة القابضة (ADQ) لكرة القدم، أكثر من مجرد منافسة ودّية ناجحة، حيث أظهرت روح التعاون لدى الفرق، وركزت على أولوياتنا الهادفة إلى ترسيخ قيم تتجاوز الاهتمام بالأداء فحسب.  كما أكدت البطولة التزامنا بالتشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحّة ونشاطاً، وذلك بالعمل مع مؤسسات تشاركنا أهدافنا في تعزيز التعاون والاندماج والتسامح بين أفراد المجتمع، ومع حلول يوم زايد للعمل الإنساني، نتوقع أن تترك شراكتنا مع مؤسسة زايد العليا أثراً إيجابياً على أصحاب الهمم».

من جهته، ذكر محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: «أتاح التعاون مع القابضة (ADQ) خلال شهر رمضان، فرصة لتشجيع أفراد مجتمعنا على ممارسة الرياضة والتمتع بصحّة أفضل، وجسّد اللاعبون المشاركون في البطولة الروح الرياضيّة من خلال العمل الجماعي والتعاون على أرض الملعب، وهو الهدف الرئيسي لكرة القدم، ويشرفنا أن نكون قد ساهمنا بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، كما نهنئ الفائزين وجميع المشاركين في النسخة الأولى من البطولة الرمضانية لكرة القدم».  بدوره، قال عبد الرحيم البطيح النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: «تجسد مشاركتنا في فعاليات النسخة الأولى من بطولة القابضة الرمضانية لكرة القدم حرص (أبوظبي للإعلام) على تعزيز قيم التعاون والاندماج بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي بأهمية اتباع نمط حياة صحي ونشط، وذلك في إطار الرؤية الرامية إلى ترسيخ الروح الرياضية والمساهمة المجتمعية الإيجابية».
وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي عن سعادته بمشاركة المجموعة في هذه البطولة الرمضانية التي تشجع على اتباع نمط حياة أكثر صحةً ونشاطاً، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى «القابضة» (ADQ) واتحاد الكرة على التنظيم المتميز للبطولة التي تسهم في دعم وتشجيع الفعاليات الرياضية، وتعزيز روح التعاون وتوطيد الروابط والعلاقات الشخصية بين الزملاء، ونتطلع إلى المزيد من هذه المبادرات الناجحة التي تعود بالكثير من النتائج الإيجابية على جميع المشاركين، وتسهم في تكريس عادات مجتمعنا وتقاليده الأصيلة، وترسخ ثقافة التآزر التي تمثل أحد أهم معاني شهر رمضان المبارك.
في المقابل، توجه محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالشكر إلى «القابضة» (ADQ) واتحاد الكرة على تنظيم النسخة.

الشركة القابضة ADQ
رمضان
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