توخيل عن أزمات تشيلسي: الحياة ستستمر سواء أحببنا ذلك أم لا

لندن (د ب أ)

شدد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على قدرته على قيادة الفريق الأزرق للمنافسة على الألقاب، رغم الأزمة التي يعاني منها النادي حالياً بشأن نقل ملكيته.

ويستعد الألماني أنطونيو روديجير، ظهير أيسر تشيلسي، للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يبدو قريباً من الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.

من المقرر أن يرحل روديجير «29 عاماً» عن قلعة ستامفورد بريدج في صفقة انتقال حر، بجانب المدافع أندرياس كريستنسن، الذي سينضم إلى برشلونة الإسباني.

وخسر تشيلسي أرضية واضحة أمام منافسيه فيما يتعلق بالمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، لكنه ما زال يأمل في إبرام صفقات مع لاعبين جدد في الصيف القادم، مثل جول كوندي، مدافع إشبيلية الإسباني.

ويحتاج البلوز للتعاقد مع قلبي دفاع في الفترة القادمة، كما يرغب لضم ظهير آخر لتعويض رحيل روديجير.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات توخيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، حيث رد على سؤال عما إذا كان فريقه يستطيع المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، بغض النظر عما سيحدث في فترة الانتقالات الصيفية القادمة قائلاً: نعم، وهذه وظيفتي وفي النهاية عملي.

وأضاف توخيل: بغض النظر عن كيفية حل الموقف ومتى سيتم حله، وكيف سيتم تسوية الأمور في النهاية، ومدى نشاطنا في سوق الانتقالات.

وأوضح المدرب الألماني: هل يمكننا الرد، وفي أي إطار يمكننا القيام بذلك، في النهاية سوف نجتهد وسنحاول بذل أقصى الجهد.

وأضاف توخيل: آمل، وأنا أعرف نفسي، سأقع مرة أخرى في حب الفريق الذي أملكه في ذلك الوقت، وسأحاول دفع الفريق إلى أقصى الحدود.

وتابع: لا تزال هناك أشياء لم نصل إليها فيما يتعلق بأهدافنا لهذا الموسم، لذلك لا تزال هناك أشياء يجب تحقيقها، وهى أشياء كبيرة.

شدد توخيل: هذا هو المكان الذي ينصب فيه تركيزنا، وبدءًا من الموسم المقبل، ستستمر الحياة، سواء أحببنا ذلك أم لا، إذا كنا سعداء به أم لا.

وواصل توخيل حديثه قائلاً: بدءًا من استعداداتنا للموسم المقبل، سنبذل قصارى جهدنا، وسأشارك بشكل كامل من كل قلبي وكل معرفتي، بالتأكيد.

ويلتقي تشيلسي مع مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد غداً الخميس، لمواصلة الضغط من أجل إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز على الأرجح في المركز الثالث.

ويأمل توخيل في أن يتمكن روديجير وريس جيمس من العودة إلى الملاعب أمام يونايتد، فيما تأكد غياب ماتيو كوفاسيتش عن المباراة، بسبب استمرار معاناته من مشاكل في أربطة الكاحل.

ويترأس تود بويلي والسير مارتن بروتون وستيف باليوكا التحالفات الثلاثة في الجولة الأخيرة لشراء تشيلسي، وخلافة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في ملكية النادي اللندني.

ويطمح المتنافسون الثلاثة لاتخاذ قرار من بنك نيويورك التجاري مجموعة رين هذا الأسبوع، بشأن اختيار العرض الأفضل من بين العروض المقدمة لشراء النادي.

وعرض أبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع في 2 مارس الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم بعد ذلك فرض عقوبات على الملياردير الروسي، من جانب حكومة المملكة المتحدة في 10 مارس الماضي، بعد ثبوت ارتباطه بعلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لداونينج ستريت.

ولا يستطيع تشيلسي المصادقة على عقود جديدة للاعبيه الحاليين أو إبرام صفقات جديدة بموجب شروط الترخيص الحكومي الصارم.

ويسعى تشيلسي لاكتمال عملية بيع النادي بأسرع ما يمكنه حتى يعود للعمل بشكل طبيعي، ولإتاحة الفرصة بالنسبة له للتنافس في سوق الانتقالات الصيفي.