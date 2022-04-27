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رابطة المحترفين تبحث مع شرطة أبوظبي الخطة الأمنية لنهائي «الكأس»
رابطة المحترفين تبحث مع شرطة أبوظبي الخطة الأمنية لنهائي «الكأس»
27 ابريل 2022 19:50

 
أبوظبي (الاتحاد)


عقدت رابطة المحترفين، اجتماعاً تنسيقياً، مع شرطة أبوظبي، في استاد محمد بن زايد، ضمن التحضيرات لنهائي كأس رابطة المحترفين، المقررة إقامته 4 مايو المقبل، ويجمع بين العين وشباب الأهلي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات والخطة الأمنية للمباراة، والتأكيد على رفع شعار التشجيع بروح رياضية، وتنفيذ كافة الخطوات التي من شأنها أن تعزز نجاحات هذه المناسبة، من خلال الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، النابع من واحة الأمن التي نعيشها في دولة الإمارات، أرض الخير والمحبة والتسامح بين الجميع.
كما تم في الاجتماع اعتماد المهام والمسؤوليات لكل إدارة في الجهتين، لضمان انسيابية العمل والإجراءات، للوصول إلى أعلى الممارسات قبل وخلال وبعد نهاية المباراة النهائية، التي ستقام على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث سبق أن حصدت شرطة أبوظبي أعلى شهادات التقدير مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع استضافة نهائيات كأس العالم للأندية وغيرها العديد من الأحداث الكبرى.

رابطة المحترفين
شرطة أبوظبي
كأس رابطة المحترفين
استاد محمد بن زايد
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