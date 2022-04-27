تيديسكو يحذر لايبزيج من سيناريو دورتموند

برلين (رويترز)

دعا دومينيكو تيديسكو مدرب رازن بال شبورت لايبزيج اليوم الأربعاء، فريقه إلى الاستعداد لمعركة بدنية ضد رينجرز بطل اسكتلندا في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وصعد لايبزيج لقبل النهائي بعد فوزه الرائع 3-1 في مجموع المباراتين على أتلانتا الإيطالي بفضل ثنائية كريستوفر نكونكو في إياب دور الثمانية ليحسم الفوز 2-صفر.

وقال تيديسكو إن فريقه سيواجه اختباراً صعباً يوم الخميس أمام منافس أطاح بغريمه الألماني بروسيا دورتموند بالفوز عليه 6-4 في مجموع المباراتين.

وأبلغ تيديسكو مؤتمراً صحفياً: رينجرز أطاح بدورتموند وهذا يكشف الكثير عن قدراته. نعلم مدى قوة المنافس. إنه فريق قوي بدنياً ويمكنه التفوق على أي منافس في هذا الجانب. رينجرز فريق قوي جداً على الأجنحة ويملك لاعبين يتمتعون بقدرات فردية عالية في هذا المركز. يرسلون الكثير من التمريرات العرضية لمنطقة الجزاء مما يسمح لعدد كبير من اللاعبين بدخول المنطقة.

وقال تيديسكو إن لاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر، الذي ترغب العديد من الأندية الكبرى في التعاقد معه، قد يلعب دورا بارزا في مواجهة الفريق الاسكتلندي.

وأضاف: كونراد يجيد الضغط والركض في العمق ويجيد المراوغة في الوقت المناسب. هذه إحدى نقاط قوته العظيمة. إنه لاعب متعدد المواهب.

ووصل لايبزيج إلى الدور قبل النهائي في مسابقة أوروبية للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

وكان الظهور السابق للفريق الألماني في الدور قبل النهائي لمسابقة تابعة للاتحاد الأوروبي «اليويفا» في دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020 حين خسر 3-صفر على يد باريس سان جيرمان وصيف البطل في النهاية.

وبلغ رينجرز الدور قبل النهائي لأول مرة منذ 2007-2008 حين احتل الفريق المنتمي لجلاسجو المركز الثاني في الدوري الأوروبي الذي كان يعرف وقتها بكأس الاتحاد الأوروبي.