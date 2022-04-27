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الرياضي
يوسف ميرزا: 2022 موسم استثنائي في مسيرتي مع الدراجات الهوائية
يوسف ميرزا: 2022 موسم استثنائي في مسيرتي مع الدراجات الهوائية
27 ابريل 2022 17:17


أبوظبي (وام)

أكد البطل الإماراتي يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات أن الموسم الحالي للعبة يعد من أفضل المواسم التي مر بها في مسيرته برياضة الدراجات، حيث كانت بدايته بمعسكر خارجي في إسبانيا بشهر ديسمبر الماضي، والذي أقيم وسط دعم كبير وإيجابي من المدربين من أجل توسيع قاعدة المشاركات في العديد من البطولات لاكتساب المزيد من الخبرة مع الفريق.
وقال ميرزا: انطلق موسمي الاستثنائي الحالي بالمشاركة في جولة المملكة العربية السعودية، وكنت فخوراً للغاية بمساعدتي لزميلي روي كوستا بالفوز بالمركز الثالث، فضلاً عن فوز الفريق بالمركز الثاني في تصنيف الفرق، وعقب ذلك، توجهنا إلى عمان، وحققنا الفوز في مرحلتين.
وعن مشاركته في بطولة الإمارات للدراجات، قال ميرزا: كانت مشاركتي في بطولة الإمارات للدراجات إحدى أبرز محطاتي هذا الموسم، فبعد فوزي بلقب سباقات الطرق 11 مرة في السابق، كنت عازماً على تحقيق فوزي الثاني عشر، وقد حققته وأسعى لتحقيق اللقب رقم 13 خلال الموسم القادم. 

وأضاف: بدأت البطولة بسباق ضد الزمن، ورغم أنني لست متخصصاً بهذا النوع من السباقات، إلا أنني تمكنت من تسجيل رقم قياسي محلي جديد لمتوسط السرعة، فضلاً عن تحطيم رقمي القياسي السابق بمتوسط سرعة بلغ 48.6 كم على المسار الذي بلغ طوله 35كم. 

وتابع دراج فريق الإمارات: كنت راضياً عن أدائي في هذا السباق الذي مهّد الطريق أمامي لسباق الطرق، كما كانت مشاركتي في سباق الطرق نفسه تجربة استثنائية، حيث أقيم السباق على مسار بطول 120كم، وتمكنت خلاله من تنفيذ الخطة التي وضعتها قبل السباق بشكل مثالي، الأمر الذي مكنني من الفوز بالميدالية الذهبية للمرة الـ 12 على التوالي. 

وعن كيفية قضاء شهر رمضان، قال يوسف ميرزا: شهر رمضان أحد أهم الشهور بالنسبة لي في العام، سواء من منظور شخصي أو رياضي، حيث يمكنني من ضبط طاقتي وإعادة شحنها بعد بداية الموسم السريعة..لافتاً إلى أن هذا الشهر يمثل بالنسبة له وقتاً عائلياً ثميناً.
أضاف: ممارسة الرياضة في شهر رمضان تساعدني على البقاء على المسار الصحيح، فعلى الرغم من صعوبة ممارسة التدريبات خلال الصيام، إلا أنها ضرورية للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية لضمان القدرة على خوض المنافسات، فور انتهاء رمضان ولذلك أتدرب نحو 3 - 4 ساعات يومياً خلال رمضان، وأقود دراجتي لمسافة 100كم تقريباً في كل رحلة، أي نحو 600كم في الأسبوع. 

وأوضح: أحرص على عدم تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم لتجنب التعب في اليوم التالي خلال التدريب، كما أحرص على استهلاك الكمية المناسبة من الماء، والتي تتراوح بين 3 و4 لترات من الماء يومياً، لضمان تمكُني من العمل على النحو الأمثل، وبالنسبة للنوم فهو أحد أهم الأشياء إلى جانب التغذية والماء، إذ يساعد النوم 7 - 8 ساعات يومياً على الحفاظ على صحة الجسم، ولكوني دراجاً محترفاً، من المهم أن يحظى جسمي بقسط من الراحة للتعافي بعد التدريب والسباقات.

يوسف ميرزا
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
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