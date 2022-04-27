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اختتام بطولة القيادة العامة لشرطة أبوظبي للبادل تنس
اختتام بطولة القيادة العامة لشرطة أبوظبي للبادل تنس
27 ابريل 2022 16:55

 
أبوظبي (الاتحاد)


شهدت بطولة القيادة العامة لشرطة أبوظبي الرمضانية الأولى للبادل تنس، التي أقيمت تحت رعاية اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، إثارة بالغة في المنافسات كافة.
استضافت المنافسات ملاعب أكاديمية «بي إس إيه» للبادل للتنس، وحضر مواجهات اليوم الختامي اللواء أحمد بن زيتون المهيري، والعميد راشد بو رشيد والعقيد محمد حسين خوري، وسعيد محمد رسول خوري.
شارك في البطولة 124 فريقاً بمجموع 248 لاعب ولاعبة، وأسفرت نتائج المواجهات التي استمرت على مدار أسبوعين تتويج فريق ماشا ودانا إسماعيل بلقب فئة المبتدئين للنساء، وحل وصيفاً الفريق المكون من اللاعبتين ألفا الكعبي وشما بن شهدور.
وحلق فريق خديجة ساني وكونستا فيجا بالمركز الأول للفئة المتوسطة للنساء، ووصيفاً جاء فريق فاطمة الجناحي وسونيا مونرابيل، وحلق فريق خالد الحساني وعبد الله آل علي بلقب فئة منتسبي الشرطة التي شارك بها 32 فريقا، وحل وصيفاً فريق عمر الكعبي وجمال الكتبي، وفي منافسات فئة المجتمع فاز بالمركز الأول الفريق المكون من براق عبد الرحمن وجوني ترانبل، ووصيفاً حل الفريق المكون من جمال الكتبي وراشد المسافري، وفي فئة المجتمع الثانية فاز بالمركز الأول عبد الرحمن الجناحي وعبد الله آل علي، وثانياً جاء كل من جوا فيريرا ولوان لاكوب، وفاز الفريق المكون من أريا روجهان وشهراب درفشي في فئة المجتمع الثالثة، ووصيفاً حل فريق سيجي ميوس وخافي سانتوخا.

البادل تنس
الدورات الرمضانية
شرطة أبوظبي
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