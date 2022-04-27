أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو تستقطب نخبة النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، إقبالاً كبيراً على المشاركة من قبل لاعبين من جميع أنحاء العالم ومجموعة من أبرز الأبطال على ساحة الجو جيتسو المحلية والإقليمية والدولية.

وستشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) حضور لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذة «1» لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو 225 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى.

ويقول طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: إن جولة أبوظبي جراند سلام تعتبر من أهم الجولات؛ كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

وحول مشاركته في بطولة ملك البساط وكونه أول لاعب إماراتي يسجل حضوره في البطولة، يقول البطل عمر الفضلي: إن مثل هذه المشاركات القوية مع أساطير العالم في اللعبة هي التي تعود بأكبر قيمة فنية ممكنة لمحترفي الجو جيتسو، وعليه يتعين على اللاعبين أن يكونوا في قمة جاهزيتهم البدنية وتركيزهم العقلي والنفسي.

ويؤكد الفضلي أن المشاركة في بطولة «ملك البساط» تعني مواجهة أقوى وأشرس لاعبي الجو جيتسو في العالم الذين اعتادوا على مثل هذه الأجواء، ويملكون تجربة واسعة على البساط، لذلك فإن التحضير لهذه البطولة بالنسبة له بدأ منذ فترة طويلة، لا سيما أن الهدف من المشاركة يتمثل في تحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج.

ويتابع الفضلي أن منافسات ملك البساط ترفع من سقف الطموحات وتضاعف المسؤوليات على عاتقه، خاصة أن البطولة تقام في أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، مشيراً إلى أنه لن يدخر أي جهد لتقديم أفضل مستوى، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تلك البطولة التي تضم أقوى وأهم لاعبي العالم. وأشاد الفضلي بجهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو واتحاد الإمارات للجو جيتسو لتسخيرهما كل الإمكانات التي تمكن لاعبي الإمارات من التألق وتقديم الأفضل على الساحتين القارية والعالمية.

من جانبه، يقول البطل زايد الكثيري والذي ينافس في فئة المحترفين في بطولة أبوظبي جراند سلام، إنه سبق له المشاركة في بطولات أبوظبي جراند سلام، والتتويج فيها، إلا أن الفوز أمام جمهور الإمارات سيكون له طعم آخر.

وأكد أن طموحه لا يتوقف على المشاركة في البطولة فحسب، بل إنه سيسعى إلى تحقيق إنجاز نوعي يساعده على تطوير مستواه ويقوده لإنجازات أكبر في المستقبل عندما يمثل الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

بدورها، تقول بلقيس الهاشمي: إن المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام مع المحترفين والمحترفات في اللعبة، تعني أن جو جيتسو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح بمعدلات سريعة، خصوصاً في ظل تحقيق الإنجازات وصعود منصات التتويج في كل جولة يتواجد بها أبناء الإمارات وسط نخبة لاعبي ولاعبات العالم، مشيرة إلى أنها تستهدف اكتساب الخبرة الدولية وتحقيق إنجاز يعزز من مكتسباتها في عام 2022 الذي حققت فيه ذهبية البطولة الآسيوية بالبحرين.

أضافت بلقيس:«لدينا العديد من الاستحقاقات القادمة، وستشكل هذه البطولة قاعدة مهمة لتكثيف استعداداتنا لها من أجل حصد الإنجاز تلو الإنجاز، والتأكيد على أن أبناء وبنات الإمارات قادرون على الوصول إلى العالمية واحتلال القمة في الهرم الرياضي بإحدى الرياضات القتالية».