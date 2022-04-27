بنفيكا يتفق مع شميت

بنفيكا (رويترز)

قال نادي بنفيكا المنافس في الدوري البرتغالي لكرة القدم اليوم إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الألماني روجر شميت مدرب أيندهوفن لقيادة الفريق.

وقال بنفيكا إن المفاوضات لا تزال جارية مع شميت الذي ينتهي عقده مع النادي الهولندي في نهاية الموسم الجاري ليحل محل المدرب نيلسون فريسيمو.

وأضاف النادي أن الصفقة لم تحسم رسمياً حتى الآن.

صنع شميت اسمه مع سالزبورج وباير ليفركوزن قبل أن يقضي فترة في الصين حيث أقاله بكين جوان في منتصف عام 2019، ثم تولى تدريب فريق أيندهوفن الهولندي الذي قال الشهر الماضي إن مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق رود فان نيستلروي وقع عقداً لثلاث سنوات ليصبح المدرب الجديد اعتباراً من الموسم المقبل.

وتولى فريسيمو مسؤولية بنفيكا في ديسمبر الماضي، بعد إقالة جورجي جيسوس.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.