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محمد بن صقر يتوج «الحرية» بلقب «ملتقى الوفاء الرمضاني»
محمد بن صقر يتوج «الحرية» بلقب «ملتقى الوفاء الرمضاني»
27 ابريل 2022 16:00

رأس الخيمة (الاتحاد)
توج الشيخ محمد بن صقر القاسمي فريق الحرية ببطولة ملتقى الوفاء الرمضاني 2022 بخور خوير، بعد فوزه في المباراة الختامية على أبطال رأس الخيمة بهدفين نظيفين، وتسلم صالح علي قائد فريق الحرية كأس البطولة وسط حضور جماهيري كبير تقدمه أعيان إمارة رأس الخيمة والأهالي الذين تابعوا كرنفال الختام.
وجرى تتويج فريق الموقع بطلاً للكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق الرمس في المباراة الختامية، ونال فريق الدفاع المدني لقب منافسات شد الحبل، وحصل فريق الجير أس أس على بطولة الكريكيت.
وانطلق الملتقى في الخامس من رمضان واستمر حتى الثالث والعشرين منه، محققاً نجاحاً كبيراً، بفضل التنظيم الجيد والمشاركة الكبيرة في كرة القدم والطائرة وشد الحبل والكريكيت، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية.
ومنح الحضور الجماهيري الكبير الملتقى زخماً وأضفى إثارة على المباريات، حيث تم خلال الملتقى تكريم اللاعب علي الجوعان، نجم نادي التعاون السابق في مبادرة وجدت تقديراً كبيراً، كما تم تكريم قدامى معلقي الدورات بالمنطقة.
واعتبر علي نحوه رئيس اللجنة المنظمة أن ما تم إنجازه في هذه الدورة يعتبر عملاً استثنائياً، حيث تضافرت جهود الجميع في زمن قياسي لإكمال الإعداد والتحضيرات للدورة، وتجهيز الملعب ليكون نتاج العمل الدؤوب نجاح البطولة والذي بدا جلياً من خلال إشادة كل من حضر الملتقى الذي يعد أحد أبرز الدورات الرمضانية على مستوى الإمارة.
وقال على نحوه: كان الملتقى فرصة لأبناء المنطقة وكل أبناء رأس الخيمة، صغاراً وكباراً لقضاء أمسيات استمتعوا فيها بمباريات مثيرة وتنافس قوي في كل البطولات التي نظمت.

رأس الخيمة
محمد بن صقر القاسمي
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