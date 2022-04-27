الإمارات تشارك بـ 16 لعبة في «خليجية الكويت»



رضا سليم (دبي)



بدأ العد التنازلي على انطلاقة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 13-31 مايو المقبل في 16 رياضة، وتشارك منتخباتنا في جميع الألعاب باستثناء مسابقة السيدات في الألعاب الإلكترونية وتنس الطاولة للسيدات، والألعاب هي كرة قدم الصالات واليد والسلة والطائرة والجودو والكاراتيه والمبارزة والرماية، التنس الأرضي والدراجات الهوائية وألعاب القوى والسباحة وهوكي الجليد والألعاب الإلكترونية وكرة الطاولة والبادل تنس.

وبدأت منتخباتنا في التحضيرات الأخيرة بعد انتهاء الموسم المحلي، سواء بالتجمعات أو التدريبات اليومية والمباريات الودية.

وتدشن أم الألعاب المنافسات 13 مايو المقبل، ثم كرة قدم الصالات يوم 14 مايو، يليها تنس الطاولة والرماية يوم 15 مايو وكرة السلة يوم 16 مايو، والسباحة 17 مايو، والألعاب الإلكترونية والدراجات يوم 19 مايو، على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي يوم 22 مايو، على أن تستكمل بقية الألعاب طبقاً لجدول الدورة.

كانت اللجنة المنظمة للدورة قد أجرت قرعة الألعاب الجماعية، حيث يواجه منتخبنا بكرة اليد نظيره القطري في المباراة الافتتاحية 25 مايو، ويلتقى البحرين في المواجهة الثانية 28 مايو، والثالثة أمام الكويت يوم 29 مايو، والأخيرة أمام السعودية يوم 31 مايو وتقام بنظام دوري من دور واحد بصالة سعد العبدالله.

ويلتقي منتخبنا لكرة القدم للصالات مع الكويت في افتتاح المسابقة 14 مايو، ثم يواجه عمان 16 مايو، والمواجهة الثالثة أمام السعودية يوم 18 مايو، ثم المباراة الأخيرة أمام البحرين يوم 22 مايو، بصالة سعد العبدالله، ويشارك منتخبنا لكرة القدم للسيدات في الدورة، ويلتقي في الجولة الأولى يوم 15 مايو أمام الكويت ثم البحرين يوم 17 مايو والسعودية 19 مايو.

وفي مسابقة الكرة الطائرة يلتقي منتخبنا أمام البحرين في ضربة البداية يوم 16 مايو، فيما يخوض مباراته الثانية أمام السعودية يوم 17 مايو، والثالثة أمام الكويت يوم 20 مايو، ثم المواجهة الأخيرة أمام قطر يوم 21 مايو، وفي مسابقة سلة السيدات، يخوض منتخبنا أولى مبارياته أمام السعودية ثم البحرين والكويت وعمان وقطر.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للدورة عن تطبيق فحص المنشطات طبقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالكشف عن المنشطات، حيث تم تكليف الوكالة الكويتية بالقيام بفحص المنشطات خلال الدورة والإشراف على جميع البرامج المعلقة بفحص المنشطات، وسيتم اختيار عشوائي من اللاعبين من الجنسين الرجال والسيدات المشاركين، على أن تظهر نتائج الكشف عن نتائج المنشطات خلال 48 ساعة فقط.