مشاهير الإمارات والهند يتنافسون في مباراة كرة

دبي (الاتحاد)

تستعد دبي لاستضافة حدث فريد من نوعه تنظمه شركة AG Events، التي تعمل على تنظيم مباراة في كرة القدم تجمع ما بين المشاهير في الإمارات مع مشاهير الهند، حيث ستقام المباراة على ملعب شباب الأهلي في الممزر يوم السبت 7 مايو المقبل.

ستشهد المباراة مواجهة بين فريق مشاهير الإمارات وبين فريق بونتي واليا (All Stars Football Club – ASFC).

يقود فريق الإمارات نصر النيادي، ويضم الفريق لاعبين اماراتيين سابقين مثل بخيت سعد ومحمد قاسم، هذا بالإضافة إلى بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي مثل عبد العزيز بن باز وكريس فيد.

وبهذه المناسبة قال نصر النيادي: «يسعدنا استضافة مباراة نادي كل النجوم في دبي، وذلك من أجل الإسهام في إحدى القضايا النبيلة، إن كرة القدم هي إحدى الرياضات التي تجمع الناس معاً، وبغض النظر عن الفريق الفائز في نهاية المباراة، فإن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الأهداف المنشودة، ونعد جماهيرنا بأداء مميز، ونتمنى الفوز للفريق الأفضل في المباراة».

ويقود فريق ASFC الكابتن أبهيشيك باتشان، بالإضافة إلى رانبير كابور، واللاعب النجم، كارتيك أريان، والعديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى، من المتوقع أن يسافر 18 من مشاهير B-Town إلى الإمارات للمشاركة في تلك المباراة الهامة التي لا يجب على عشاق كرة القدم تفويت مشاهدتها.

ومن جانبه قال أيوش جوبتا، من شركة AG Events، يسعدني جداً تنظيم مثل هذا الحدث المهم في دبي، كانت لدي رؤية لتنظيم مثل هذه الفعالية الكبيرة في الإمارات لفترة من الزمن، والآن تمكننا من تحقيقها على أرض الواقع في ملعب كرة القدم، لقد تلقينا بالفعل العديد من الاستفسارات حول تذاكر المباراة حتى قبل طرحها، وكلا الفريقين متحمسان للعب من أجل قضية جيدة وخاصة، واللعب أمام جماهيرهم في الإمارات.