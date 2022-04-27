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27 هيئة في بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج
27 هيئة في بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج
27 ابريل 2022 15:45


الشارقة (الاتحاد)
انطلقت، أمس، فعاليات النسخة العاشرة من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.
وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة.
يشارك في البطولة 47 لاعباً ولاعبة من 27 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة، وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن تصدر لاعبين بالعلامة الكاملة برصيد أربع نقاط من أربع جولات، وهم: عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسين حاجي يوسفي من مصرف الشارقة الإسلامي، فيما جاء بالمركز الثالث سيد عبد الفتاح إبراهيم من بلدية مدينة الشارقة برصيد 3 نقاط، وتساوى معه بنفس الرصيد من النقاط عدة لاعبين هم: محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث، وضياء الدين حامد من دائرة الخدمات الاجتماعية، ومصطفى محمود بشير من هيئة متاحف الشارقة، وراشد جبريل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبد العزيز اليافعي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وموافي محمود من منطقة الشارقة التعليمية، وعبدالله مراد عيسى من مدينة الشارقة للإعلام، ومبارك عثمان سليمان من المستشفى القاسمي، وعلياء غريب من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.
وأكّد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة، مشيراً إلى أن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة تهدف إلى تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية، وهي فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، كما وجه ابن خادم الشكر إلى نادي الشارقة للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات، وإلى وسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.

نادي موظفي حكومة الشارقة
الشطرنج
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